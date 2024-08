Immedica Pharma, via libera dall’UE all’acquisizione da parte di impilo e KKR

La Commissione europea ha approvato l’acquisizione congiunta di Immedica Pharma da parte delle società Impilo e KKR. Impilo è una società svedese, mentre KKR è statunitense.

La transazione si concentra sulla commercializzazione di medicinali destinati a malattie rare e prodotti per cure specialistiche. Secondo la Commissione, questa operazione non comporta rischi significativi per la concorrenza, vista la limitata presenza di mercato delle aziende coinvolte.

L’analisi della transazione è stata condotta seguendo la procedura di revisione semplificata delle concentrazioni, che ha confermato l’assenza di preoccupazioni rilevanti per il mercato.