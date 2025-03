Europa cauta dopo Powell, sale Nexi a Piazza Affari

Partenza poco mossa per le borse europee, all’indomani della riunione della Fed. A Piazza Affari, Ftse Mib in frazionale rialzo (+0,2%) in area 39.780 punti, con Nexi (+3,5%) dopo l’offerta da 850 milioni del fondo Usa TPG per la rete. Acquisti su Amplifon (+2,2%), sottotono Stellantis (-0,7%) e Brunello Cucinelli (-0,5%).

La banca centrale americana ha lasciato i tassi invariati, mantenendo invariata la previsione di due tagli dei tassi quest’anno. Le stime prevedono meno crescita e più inflazione, ma il presidente Jerome Powell ha rassicurato sul fatto che l’aumento dell’inflazione determinato dai dazi sarà temporaneo.

Banche centrali ancora nel radar oggi con la riunione della Bank of England e degli istituti di Svizzera e Svezia.

Sull’obbligazionario, lo spread Btp-Bund rimane stabile a 110 punti base, con il rendimento del decennale tedesco al 2,78% e il Btp al 3,88%.

Fra le materie prime, il petrolio Brent risale a 71,4 dollari al barile, mentre l’oro ha toccato un nuovo record a 3.057 dollari.

Sul forex, cambio euro/dollaro a 1,087 e dollaro/yen a quota 148,4. Fra le criptovalute, il Bitcoin recupera terreno a 85.800 dollari.