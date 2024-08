G20, stallo nelle esportazioni e segni di ripresa nelle importazioni

23/08/2024 11:45

Le attese per le indicazioni sulla politica monetaria della People’s Bank of China hanno influenzato i mercati cinesi, con investitori cauti in attesa delle parole del Presidente della Fed Jerome Powell. L’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso, mentre i mercati di Shanghai e Shenzhen hanno chiuso in positivo grazie ai titoli assicurativi.