Tassi Bce, Lagarde: ‘c’è bisogono di tempo per essere certi che rischi inflazione oltre target siano alle spalle’

“Avremo bisogno di tempo per raccogliere dati sufficienti che ci diano la certezza che i rischi di una inflazione superiore al target siano passati”. Così Christine Lagarde, presidente della Bce, nel discorso con cui ha dato il via al forum delle banche centrali di Sintra, in Portogallo, nella serata di ieri.

“Il mercato del lavoro solido indica che possiamo prenderci del tempo per raccogliere nuove informazioni”, ha detto Lagarde, affermando in sostanza che la Bce non ha alcuna fretta di tornare a tagliare i tassi, dopo il taglio del 6 giugno scorso.