General Motors rivede le stime annuali dopo i risultati del terzo trimestre

Nel terzo trimestre il colosso automobilistico General Motors ha registrato un fatturato di 48,8 miliardi di dollari, un dato che riflette la robustezza delle sue operazioni nonostante le sfide del mercato globale. L’utile netto attribuibile agli azionisti ha raggiunto i 3,1 miliardi di dollari, mentre l’Ebit rettificato si è attestato a 4,1 miliardi di dollari, confermando la solidità finanziaria del gruppo.

General Motors ha aggiornato per la terza volta consecutiva le previsioni sugli utili per l’intero anno 2024. Secondo le nuove stime, l’utile netto attribuibile agli azionisti è ora atteso tra 10,4 e 11,1 miliardi di dollari, una leggera revisione rispetto alla precedente previsione compresa tra 11 e 11,4 miliardi di dollari. Questo aggiustamento riflette le dinamiche di mercato e le strategie aziendali in evoluzione.

Le proiezioni per il 2024 includono anche una spesa in conto capitale tra 10,5 e 11,5 miliardi di dollari, che comprende gli investimenti nelle joint venture per la produzione di celle batteria, un settore chiave per il futuro della mobilità sostenibile. L’impegno di General Motors verso l’innovazione e la sostenibilità rimane centrale nella sua strategia di crescita a lungo termine.