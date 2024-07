Wall Street: futures in calo dopo nuovo record Nasdaq. Attesa per Powell (Fed)

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa sono in ribasso, dopo la sessione positiva di ieri, che ha visto il Nasdaq chiudere a un nuovo valore record della storia.

L’indice è balzato di 146,70 punti (+0,83%), a quota 17.879,30 punti. Bene anche il Dow Industrial Average, salito di 50,66 punti, o dello 0,13%, a 39.169,51 punti, mentre lo S&P 500 ha messo a segno un rialzo di 14,60 punti, o dello 0,27% a quota 5.475,09.

Attesa per il discorso del presidente della Fed Jerome Powell, che parlerà oggi alle ore 9.30 di New York in occasione del forum delle banche centrali di Sintra organizzato dalla Bce di Christine Lagarde, che ha preso il via nella serata di ieri.

Alle 7.30 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones scendono dello 0,14%, mentre i futures sullo S&P 500 e sul Nasdaq arretrano rispettivamente dello 0,20% e dello 0,34%.