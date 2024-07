“Come disse Sir Bobby Robson, che fu prima calciatore e poi allenatore, ‘i primi 90 minuti sono i più importanti’. Anche noi non ci rilasseremo finché non avremo vinto la partita e l’inflazione sarà tornata al 2%”. Così Christine Lagarde, presidente della Bce, nel discorso con cui ha dato il via al forum delle banche centrali di Sintra, in Portogallo, nella serata di ieri.