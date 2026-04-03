Inps Inail, concorso con 448 posti per ispettori di vigilanza: stipendio, date e prove d’esame

Il tanto atteso concorso congiunto INPS-INAIL per l’assunzione di nuovi ispettori di vigilanza entra nel vivo.

I candidati sono stati convocati per le giornate del 28 e 29 aprile 2026, con prove scritte che si terranno in diverse sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. La selezione prevede una suddivisione per ordine alfabetico dei cognomi, ecco tutto ciò che c’è da sapere.

I posti a disposizione e la distribuzione territoriale

Il concorso pubblico unico mira all’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari con il profilo di ispettore di vigilanza, destinati a INPS e INAIL. Di questi, 355 posti sono riservati all’INPS e 93 all’INAIL. La distribuzione territoriale per l’INPS è la seguente:

Abruzzo : 8 posti

: 8 posti Basilicata : 17 posti

: 17 posti Emilia-Romagna : 44 posti

: 44 posti Friuli-Venezia Giulia : 12 posti

: 12 posti Lazio : 19 posti

: 19 posti Lombardia : 42 posti

: 42 posti Marche : 4 posti

: 4 posti Molise : 3 posti

: 3 posti Piemonte : 40 posti

: 40 posti Puglia : 25 posti

: 25 posti Sardegna : 23 posti

: 23 posti Sicilia : 16 posti

: 16 posti Toscana : 28 posti

: 28 posti Trentino-Alto Adige : 20 posti

: 20 posti Umbria : 7 posti

: 7 posti Veneto: 47 posti

Per l’INAIL, la suddivisione è la seguente:

Piemonte : 5 posti

: 5 posti Valle d’Aosta : 1 posto

: 1 posto Lombardia : 13 posti

: 13 posti Trentino-Alto Adige : 1 posto (Provincia di Trento)

: 1 posto (Provincia di Trento) Veneto : 9 posti

: 9 posti Liguria : 3 posti

: 3 posti Emilia-Romagna : 7 posti

: 7 posti Toscana : 6 posti

: 6 posti Umbria : 1 posto

: 1 posto Marche : 1 posto

: 1 posto Lazio : 12 posti

: 12 posti Abruzzo : 3 posti

: 3 posti Molise : 2 posti

: 2 posti Campania : 8 posti

: 8 posti Puglia : 7 posti

: 7 posti Basilicata : 2 posti

: 2 posti Calabria : 5 posti

: 5 posti Sicilia : 3 posti

: 3 posti Sardegna: 4 posti

Il calendario d’esame

Le prove si terranno in diverse sedi su tutto il territorio nazionale, con ciascuna area suddivisa per cognomi. Ecco i dettagli per le principali sedi:

Valle d’Aosta : La prova per i candidati residenti in Valle d’Aosta si terrà il 28 aprile 2026 alle 9:30 presso l’Hostellerie Du Cheval Blanc ad Aosta.

: La prova per i candidati residenti in Valle d’Aosta si terrà il 28 aprile 2026 alle 9:30 presso l’Hostellerie Du Cheval Blanc ad Aosta. Piemonte : I candidati provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto si ritroveranno il 28 e 29 aprile presso Scalo Eventi Torino. Le sessioni sono suddivise in turni dalle 9:30 alle 14:30.

: I candidati provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto si ritroveranno il 28 e 29 aprile presso Scalo Eventi Torino. Le sessioni sono suddivise in turni dalle 9:30 alle 14:30. Lazio : La prova per i candidati del Lazio e per quelli provenienti da Toscana, Umbria, Campania e dall’estero si terrà a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, con turni nelle giornate del 28 e 29 aprile.

: La prova per i candidati del Lazio e per quelli provenienti da Toscana, Umbria, Campania e dall’estero si terrà a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, con turni nelle giornate del 28 e 29 aprile. Abruzzo : I candidati abruzzesi (insieme a quelli di Marche e Molise) sosterranno la prova a Chieti, presso il Live Campus, suddivisi in quattro sessioni.

: I candidati abruzzesi (insieme a quelli di Marche e Molise) sosterranno la prova a Chieti, presso il Live Campus, suddivisi in quattro sessioni. Puglia: La sede di Lecce, presso la Fiera di Lecce, ospiterà i candidati pugliesi con quattro sessioni previste il 28 e 29 aprile.

Cosa devono portare i candidati

I partecipanti al concorso dovranno presentarsi con i seguenti documenti:

Ricevuta di registrazione rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.

rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda. Documento di identità valido .

. Codice fiscale .

. Copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale, che sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato al momento della domanda.

La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla su una vasta gamma di materie, tra cui:

Diritto amministrativo

Diritto civile

Diritto commerciale

Diritto penale

Diritto processuale penale

Diritto tributario

Diritto dell’Unione Europea

Diritto del lavoro e legislazione sociale

Normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

Contabilità aziendale e tecniche di bilancio

La prova sarà valutata con un punteggio massimo di 30 punti. Il candidato dovrà ottenere almeno 21 punti per superare la prova.