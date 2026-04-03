Inps Inail, concorso con 448 posti per ispettori di vigilanza: stipendio, date e prove d’esame
Il tanto atteso concorso congiunto INPS-INAIL per l’assunzione di nuovi ispettori di vigilanza entra nel vivo.
I candidati sono stati convocati per le giornate del 28 e 29 aprile 2026, con prove scritte che si terranno in diverse sedi distribuite su tutto il territorio nazionale. La selezione prevede una suddivisione per ordine alfabetico dei cognomi, ecco tutto ciò che c’è da sapere.
I posti a disposizione e la distribuzione territoriale
Il concorso pubblico unico mira all’assunzione a tempo indeterminato di 448 funzionari con il profilo di ispettore di vigilanza, destinati a INPS e INAIL. Di questi, 355 posti sono riservati all’INPS e 93 all’INAIL. La distribuzione territoriale per l’INPS è la seguente:
- Abruzzo: 8 posti
- Basilicata: 17 posti
- Emilia-Romagna: 44 posti
- Friuli-Venezia Giulia: 12 posti
- Lazio: 19 posti
- Lombardia: 42 posti
- Marche: 4 posti
- Molise: 3 posti
- Piemonte: 40 posti
- Puglia: 25 posti
- Sardegna: 23 posti
- Sicilia: 16 posti
- Toscana: 28 posti
- Trentino-Alto Adige: 20 posti
- Umbria: 7 posti
- Veneto: 47 posti
Per l’INAIL, la suddivisione è la seguente:
- Piemonte: 5 posti
- Valle d’Aosta: 1 posto
- Lombardia: 13 posti
- Trentino-Alto Adige: 1 posto (Provincia di Trento)
- Veneto: 9 posti
- Liguria: 3 posti
- Emilia-Romagna: 7 posti
- Toscana: 6 posti
- Umbria: 1 posto
- Marche: 1 posto
- Lazio: 12 posti
- Abruzzo: 3 posti
- Molise: 2 posti
- Campania: 8 posti
- Puglia: 7 posti
- Basilicata: 2 posti
- Calabria: 5 posti
- Sicilia: 3 posti
- Sardegna: 4 posti
Il calendario d’esame
Le prove si terranno in diverse sedi su tutto il territorio nazionale, con ciascuna area suddivisa per cognomi. Ecco i dettagli per le principali sedi:
- Valle d’Aosta: La prova per i candidati residenti in Valle d’Aosta si terrà il 28 aprile 2026 alle 9:30 presso l’Hostellerie Du Cheval Blanc ad Aosta.
- Piemonte: I candidati provenienti da Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Trentino-Alto Adige e Veneto si ritroveranno il 28 e 29 aprile presso Scalo Eventi Torino. Le sessioni sono suddivise in turni dalle 9:30 alle 14:30.
- Lazio: La prova per i candidati del Lazio e per quelli provenienti da Toscana, Umbria, Campania e dall’estero si terrà a Roma, presso l’Ergife Palace Hotel, con turni nelle giornate del 28 e 29 aprile.
- Abruzzo: I candidati abruzzesi (insieme a quelli di Marche e Molise) sosterranno la prova a Chieti, presso il Live Campus, suddivisi in quattro sessioni.
- Puglia: La sede di Lecce, presso la Fiera di Lecce, ospiterà i candidati pugliesi con quattro sessioni previste il 28 e 29 aprile.
Cosa devono portare i candidati
I partecipanti al concorso dovranno presentarsi con i seguenti documenti:
- Ricevuta di registrazione rilasciata dal sistema informatico al momento della compilazione online della domanda.
- Documento di identità valido.
- Codice fiscale.
- Copia stampata della lettera di partecipazione alla prova concorsuale, che sarà inviata all’indirizzo e-mail indicato al momento della domanda.
La prova scritta consisterà in una serie di quesiti a risposta multipla su una vasta gamma di materie, tra cui:
- Diritto amministrativo
- Diritto civile
- Diritto commerciale
- Diritto penale
- Diritto processuale penale
- Diritto tributario
- Diritto dell’Unione Europea
- Diritto del lavoro e legislazione sociale
- Normativa sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro
- Contabilità aziendale e tecniche di bilancio
La prova sarà valutata con un punteggio massimo di 30 punti. Il candidato dovrà ottenere almeno 21 punti per superare la prova.