Dal 2 novembre 2026, l’INPS ha introdotto una procedura specifica per le lavoratrici madri titolari di assegno ordinario di invalidità — il cosiddetto AOI — che si trovano prossime alla trasformazione del proprio trattamento in pensione di vecchiaia. Il tema della pensione vecchiaia madri assegno invalidità riguarda una platea di lavoratrici che fino a oggi si è trovata a navigare un percorso burocratico non sempre lineare. Con il Messaggio n. 3527, l’Istituto ha chiarito le modalità di presentazione dell’istanza e ha attivato uno strumento semplificato per accedere ai benefici previsti dalla normativa vigente.

Che cos’è l’assegno ordinario di invalidità e quando si trasforma

L’assegno ordinario di invalidità (AOI) è una prestazione economica erogata dall’INPS a chi, a causa di infermità fisica o mentale, abbia una capacità lavorativa ridotta in modo permanente a meno di un terzo. Non è una pensione definitiva: ha carattere temporaneo e viene confermato ogni tre anni, salvo che l’invalidità non sia dichiarata permanente.

Il passaggio cruciale avviene al raggiungimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia. In quel momento, l’AOI si trasforma automaticamente in pensione di vecchiaia, liquidata con il sistema contributivo per chi rientra in quel regime. È proprio in questa fase di transizione che si inserisce la nuova procedura INPS: le lavoratrici madri che si trovano in questa situazione possono ora presentare una domanda specifica per ottenere i benefici riconosciuti dalla legge n. 335 del 1995.

La base legale: cosa prevede la legge n. 335 del 1995

La legge n. 335 del 1995 — la grande riforma previdenziale nota come riforma Dini — ha ridisegnato il sistema pensionistico italiano introducendo il metodo contributivo. All’interno di questo quadro normativo sono previste disposizioni specifiche a tutela delle lavoratrici madri, riconoscendo che la maternità incide concretamente sulla carriera contributiva e, di conseguenza, sull’importo della prestazione.

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È su questa base che l’INPS ha costruito la procedura comunicata con il Messaggio n. 3527: le lavoratrici madri titolari di AOI liquidato con il sistema contributivo possono presentare un’istanza formale per accedere a quanto la legge già riconosce loro, ma che fino a ora richiedeva un iter non standardizzato. La novità non è nel diritto in sé, ma nella modalità semplificata con cui è ora possibile esercitarlo.

Come funziona la nuova procedura INPS per la domanda

Il Messaggio n. 3527 ha attivato una modalità semplificata di richiesta dei benefici al momento della trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia. In pratica, la lavoratrice madre non deve più ricostruire autonomamente il percorso normativo o affidarsi esclusivamente al patronato per formalizzare la propria posizione: l’INPS ha strutturato un canale dedicato.

Per presentare la domanda, le lavoratrici interessate devono:

Essere titolari di un assegno ordinario di invalidità liquidato con il sistema contributivo ;

; Trovarsi in prossimità della trasformazione dell’AOI in pensione di vecchiaia, ovvero avvicinarsi all’età anagrafica richiesta;

Presentare l’istanza specifica attraverso i canali telematici INPS — portale istituzionale, Contact Center o tramite patronato abilitato;

— portale istituzionale, Contact Center o tramite patronato abilitato; Allegare la documentazione necessaria a comprovare lo status di madre con figlio invalido, secondo quanto richiesto dalla procedura.

Il messaggio INPS non ha introdotto un nuovo diritto dal nulla, ma ha standardizzato il percorso per esercitare quello già esistente. Questo è un elemento pratico rilevante: significa che le lavoratrici che in passato non hanno presentato domanda — per mancanza di informazioni o per complessità procedurale — possono ora farlo in modo più diretto.

A chi si rivolge concretamente questa misura

La platea di riferimento è quella delle lavoratrici madri che soddisfano due condizioni simultanee: essere titolari di AOI nel regime contributivo e avere figli con invalidità riconosciuta. Si tratta di una categoria che cumula due situazioni di fragilità — la propria condizione di salute, che ha generato l’assegno di invalidità, e la necessità di assistere un figlio con disabilità.

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Queste lavoratrici rientrano in un segmento previdenziale che la riforma Dini ha voluto tutelare espressamente, ma che nella pratica ha spesso incontrato difficoltà nell’accesso effettivo ai benefici. Il messaggio del 2 novembre 2026 risponde proprio a questa distanza tra il diritto scritto e la sua concreta applicabilità.

Vale la pena sottolineare che l’AOI liquidato con il sistema contributivo è il requisito discriminante: chi ha un assegno di invalidità calcolato con il sistema retributivo o misto si trova in una situazione normativa differente e non rientra nell’ambito applicativo di questa specifica procedura.

Cosa fare adesso se si è in questa situazione

Le lavoratrici che ritengono di rientrare nei requisiti devono agire prima della data di trasformazione automatica dell’AOI in pensione di vecchiaia. Attendere la trasformazione senza aver presentato l’istanza potrebbe rendere più complessa la successiva richiesta dei benefici.

Il primo passo concreto è verificare la propria posizione contributiva attraverso il portale ufficiale INPS, accedendo con SPID, CIE o CNS alla sezione dedicata alle prestazioni di invalidità e pensioni. Da lì è possibile visualizzare il regime di calcolo dell’AOI e, se si è nel sistema contributivo, procedere con la domanda specifica.

Chi ha già un patronato di riferimento può delegare la verifica e la presentazione dell’istanza: i CAF e i patronati abilitati hanno accesso alle procedure telematiche INPS e possono gestire l’intero iter. In ogni caso, il Messaggio n. 3527 rappresenta un punto di riferimento ufficiale che gli operatori del settore conoscono e possono utilizzare per impostare correttamente la pratica. Tenere a portata di mano la documentazione relativa all’invalidità del figlio e i propri estratti contributivi è il modo più efficace per accelerare i tempi di istruzione della domanda.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.