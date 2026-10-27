Le pensioni di novembre 2026 accreditano lunedì 2 novembre. Scopri chi riceve aumenti e arretrati, e quali trattenute fiscali riducono il netto.

Il cedolino di novembre 2026 arriva con qualche novità da tenere d’occhio: la data di accredito slitta, alcune categorie di pensionati vedranno importi più alti rispetto al mese precedente, mentre altri subiranno trattenute fiscali che ridurranno il netto in busta. Capire in anticipo cosa aspettarsi — e perché — è il modo migliore per evitare sorprese allo sportello o sul conto corrente. Le pensioni di novembre 2026 riguardano milioni di beneficiari INPS, sia chi riceve l’accredito in banca sia chi ritira presso gli uffici postali di Poste Italiane.

Perché l’accredito slitta al 2 novembre

La regola generale vuole che le pensioni vengano pagate il primo giorno bancabile del mese. Novembre 2026, però, presenta una particolarità: il 1° novembre cade di domenica, e in quanto giorno festivo — la ricorrenza di Ognissanti — le banche e gli uffici postali restano chiusi. Il calendario sposta quindi automaticamente l’accredito al giorno lavorativo successivo, ovvero lunedì 2 novembre 2026.

Non si tratta di un ritardo anomalo né di una decisione discrezionale dell’INPS: è la normale conseguenza della coincidenza tra una festività nazionale e il primo del mese. Chi riceve la pensione tramite bonifico bancario vedrà l’importo disponibile sul conto a partire da lunedì mattina. Chi invece preleva agli sportelli di Poste Italiane potrà farlo sempre dal 2 novembre, rispettando l’eventuale scaglionamento alfabetico previsto in alcune filiali per gestire i flussi di cassa.

Chi riceve aumenti e arretrati nel cedolino di novembre

Il cedolino di novembre 2026 non è neutro per tutti: alcune categorie di pensionati troveranno un importo netto più alto rispetto a ottobre. Questo accade perché novembre è tradizionalmente il mese in cui vengono liquidati arretrati maturati nel corso dell’anno, legati ad esempio a rivalutazioni, conguagli o rettifiche di calcolo effettuate dall’INPS.

→ Leggi anche: Pensione minima 2026: aumenti e chi ne ha diritto

I pensionati che beneficiano di questi incrementi sono in genere coloro per i quali si è resa necessaria una correzione al rialzo della base imponibile o dell’importo lordo della prestazione. Gli arretrati vengono erogati in un’unica soluzione nel cedolino mensile, e per questo motivo il netto percepito a novembre può risultare sensibilmente superiore a quello degli altri mesi. È una buona notizia, ma vale la pena non confondere questo incremento una tantum con un aumento strutturale dell’assegno: il mese successivo, l’importo tornerà al livello ordinario.

Le trattenute fiscali che riducono il netto

Sul fronte opposto si collocano i pensionati che, invece di un aumento, si trovano a fare i conti con trattenute fiscali aggiuntive. Il meccanismo è quello dei conguagli IRPEF e delle addizionali regionali e comunali, che l’INPS applica direttamente sul cedolino pensionistico nel corso dell’anno.

In particolare, le addizionali regionali vengono di norma rateizzate nel corso dei mesi dell’anno e possono incidere in misura variabile sull’importo netto. Analogamente, i conguagli fiscali derivanti dalla dichiarazione dei redditi — comprese le trattenute legate al modello 730 presentato dal pensionato o dal suo sostituto d’imposta — possono tradursi in decurtazioni che arrivano direttamente sul cedolino. Chi ha un debito fiscale emergente dalla dichiarazione, e ha indicato l’INPS come sostituto d’imposta, vedrà queste somme trattenute a rate nei mesi successivi alla liquidazione della dichiarazione stessa.

Il risultato pratico è che due pensionati con lo stesso importo lordo possono ricevere netti molto diversi a novembre, a seconda della propria situazione fiscale individuale. Non è un errore dell’ente previdenziale: è il normale funzionamento del sistema di tassazione alla fonte applicato alle pensioni.

→ Leggi anche: Rimborsi 730 da agosto 2026: a chi arrivano e quando

Come leggere il cedolino INPS per capire cosa è cambiato

Per orientarsi tra aumenti, arretrati e trattenute, il punto di partenza è sempre il cedolino disponibile sul portale INPS tramite il servizio Cedolino della pensione, accessibile con SPID, CIE o CNS. Il documento riporta in modo dettagliato:

L’importo lordo della pensione per il mese in corso

Le singole voci di trattenuta fiscale (IRPEF, addizionale regionale, addizionale comunale)

Gli eventuali arretrati o conguagli a credito

L’importo netto finale che viene accreditato

Confrontare il cedolino di novembre con quello di ottobre riga per riga è il modo più rapido per identificare cosa è cambiato e perché. Se compare una voce nuova sotto le trattenute, quasi certamente si tratta di un conguaglio fiscale. Se invece l’importo lordo è più alto del solito, è probabile che siano stati liquidati arretrati.

Cosa fare se l’importo sembra errato

In caso di dubbi sull’importo accreditato il 2 novembre, il primo passo è verificare il cedolino online prima di contattare l’INPS. Molte presunte anomalie si spiegano leggendo le singole voci. Se dopo la verifica il sospetto di un errore persiste, è possibile presentare un’istanza di riesame attraverso il portale istituzionale o tramite un patronato, che offre assistenza gratuita ai pensionati per la lettura dei cedolini e la gestione delle pratiche previdenziali.

Vale la pena ricordare che i tempi di risposta dell’INPS per le rettifiche possono variare: presentare l’istanza tempestivamente, subito dopo aver ricevuto il cedolino di novembre, riduce il rischio di dover attendere mesi prima di vedere un eventuale rimborso o correzione applicata al cedolino successivo.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.