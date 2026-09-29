Scopri come richiedere e consultare il certificato medico INPS online. Guida completa su obblighi del lavoratore, accesso al portale e trasmissione telematica.

Quando un lavoratore si ammala, la prima preoccupazione pratica è spesso burocratica: chi invia il certificato al datore di lavoro? Come funziona il sistema telematico dell’INPS? Richiedere o consultare il certificato medico INPS online è oggi un’operazione consolidata, ma molti lavoratori — e persino alcuni datori di lavoro — non conoscono esattamente come funziona la procedura, chi fa cosa e in quali tempi. Ecco una guida completa per orientarsi senza errori.

Il sistema telematico: come funziona dal 2010

La trasmissione telematica dei certificati di malattia è entrata in vigore con la Legge n. 183 del 2010, che ha rivoluzionato il rapporto tra medico, lavoratore, datore di lavoro e INPS. Prima di quella riforma, il lavoratore era tenuto a consegnare fisicamente il certificato cartaceo al proprio datore di lavoro entro tempi precisi. Oggi il meccanismo è radicalmente diverso.

Il medico curante — che sia il medico di base, un medico di guardia o uno specialista abilitato — redige il certificato di malattia e lo trasmette direttamente all’INPS per via telematica. Questo avviene immediatamente al momento della visita, oppure entro il giorno successivo in caso di visita domiciliare. Il flusso informativo, quindi, parte dal medico e arriva all’INPS senza che il lavoratore debba fare nulla di specifico per la trasmissione stessa.

Il sistema riguarda milioni di lavoratori ogni anno: dipendenti del settore privato, pubblici impiegati, lavoratori della sanità, della logistica, del commercio. Chiunque abbia un rapporto di lavoro subordinato rientra in questo schema.

Cosa deve fare il lavoratore: obblighi concreti

Il fatto che il medico trasmetta il certificato in modo automatico non significa che il lavoratore non abbia alcun obbligo. Esistono due adempimenti fondamentali che non vanno trascurati.

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Notifica tempestiva al datore di lavoro: il lavoratore deve avvisare il proprio datore di lavoro dell’assenza il prima possibile, generalmente prima dell’inizio del turno o dell’orario di lavoro, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato o dal regolamento aziendale. Questa comunicazione è separata dall’invio del certificato e rimane a carico del lavoratore.

il lavoratore deve avvisare il proprio datore di lavoro dell’assenza il prima possibile, generalmente prima dell’inizio del turno o dell’orario di lavoro, secondo quanto previsto dal contratto collettivo applicato o dal regolamento aziendale. Questa comunicazione è separata dall’invio del certificato e rimane a carico del lavoratore. Indirizzo di reperibilità: durante la malattia, il lavoratore è tenuto a comunicare il domicilio corretto dove si trova per eventuali visite fiscali di controllo disposte dall’INPS o dal datore di lavoro. Se il lavoratore si trova in un luogo diverso dalla propria residenza, deve comunicarlo esplicitamente.

Un dettaglio pratico da non dimenticare: al termine della visita, il medico fornisce al lavoratore il numero di protocollo univoco del certificato (PUC). Questo codice è fondamentale. Permette al lavoratore di verificare che il certificato sia stato correttamente trasmesso e può essere comunicato al datore di lavoro come riferimento. Il lavoratore può anche richiedere al medico una copia cartacea del certificato oppure una copia via email, a seconda delle proprie esigenze.

Come accedere al certificato medico INPS online: lavoratore e datore di lavoro

Sia il lavoratore che il datore di lavoro possono consultare il certificato medico INPS online attraverso il portale istituzionale, con modalità differenti.

Accesso del lavoratore

Il lavoratore può consultare i propri certificati di malattia accedendo al portale INPS tramite le credenziali digitali previste: SPID, CIE (Carta d’Identità Elettronica) o CNS (Carta Nazionale dei Servizi). Una volta autenticato, nella sezione dedicata ai servizi per il cittadino è possibile visualizzare i certificati trasmessi dal medico, verificarne lo stato e scaricare eventuali copie. Questo strumento è utile soprattutto per chi vuole avere una conferma diretta che il certificato sia stato inviato correttamente prima di segnalarlo al datore di lavoro.

Immagine generata con AI

Accesso del datore di lavoro

Il datore di lavoro — sia pubblico che privato — può consultare i certificati di malattia dei propri dipendenti direttamente attraverso il Portale INPS, accedendo con le proprie credenziali aziendali. In alternativa, può riceverli tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) richiedendo l’apposito servizio all’INPS.

Questo meccanismo è stato formalizzato dalla Circolare n. 4/2011 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e del Dipartimento della Funzione Pubblica, che ha stabilito un principio chiaro: il lavoratore non è più obbligato a inviare copia del certificato al proprio datore di lavoro. L’onere di consultazione spetta all’azienda, che deve dotarsi degli strumenti necessari per accedere al sistema. Questo vale per tutti i datori di lavoro, pubblici e privati, senza eccezioni.

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Casi particolari: medici privati e certificati non telematici

Non tutti i certificati seguono automaticamente il percorso telematico. Quando il lavoratore si rivolge a un medico privato non convenzionato, il professionista potrebbe non avere accesso al sistema di trasmissione telematica INPS. In questo caso, il certificato viene prodotto in formato cartaceo e la responsabilità di trasmetterlo — o di farlo pervenire al datore di lavoro — torna in capo al lavoratore.

È una situazione meno comune ma non rara, soprattutto per chi accede a strutture private per visite specialistiche urgenti. In questi casi, è consigliabile verificare subito con il medico se è abilitato alla trasmissione telematica oppure se sarà necessario procedere diversamente. Il certificato cartaceo deve comunque riportare tutti gli elementi essenziali: diagnosi (o la sola prognosi, a tutela della privacy), periodo di prognosi, timbro e firma del medico.

Visite di controllo e fasce di reperibilità

Uno degli aspetti più delicati legati alla malattia è quello delle visite fiscali di controllo. L’INPS — o il datore di lavoro per il tramite dell’INPS — può disporre una visita medica di controllo presso il domicilio del lavoratore durante le cosiddette fasce di reperibilità. Per i lavoratori del settore privato, queste fasce sono stabilite dalla normativa vigente e coprono determinati orari della mattina e del pomeriggio nei giorni feriali.

Il lavoratore assente durante una visita di controllo, senza giustificato motivo, può perdere il diritto all’indennità di malattia per il periodo corrispondente. Per questo motivo, comunicare un indirizzo di reperibilità corretto non è una formalità, ma un obbligo con conseguenze concrete.

Chi si trova temporaneamente fuori dalla propria abitazione per motivi legati alla malattia stessa — ad esempio ricoverato in ospedale o in cura presso un familiare — può comunicare all’INPS il domicilio alternativo tramite il portale o attraverso il proprio medico curante. Tutte le informazioni aggiornate sui servizi disponibili sono consultabili direttamente sul sito ufficiale INPS.

Tenere a portata di mano il numero PUC del certificato, verificare la corretta trasmissione tramite il portale e comunicare tempestivamente al datore di lavoro l’assenza sono i tre passaggi che, nella pratica quotidiana, fanno la differenza tra una gestione serena della malattia e possibili contestazioni successive.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.