Le imprese italiane che assumono persone detenute o ex detenute possono accedere a un credito d’imposta specifico: il cosiddetto bonus assunzione detenuti, con un importo massimo di 520 euro per ogni assunzione effettuata. La domanda va presentata entro il 31 ottobre 2026, una scadenza ravvicinata che molte aziende rischiano di ignorare semplicemente perché non conoscono lo strumento. Chi lavora nei settori della logistica, della manifattura, dell’artigianato o dei servizi ha tutto l’interesse a verificare se rientra tra i soggetti beneficiari.

Che cos’è questo credito d’imposta e a chi si rivolge

Il bonus assunzione detenuti è un incentivo fiscale previsto dall’ordinamento italiano per favorire il reinserimento lavorativo delle persone che si trovano in stato di detenzione o che hanno scontato una pena detentiva. Lo strumento si concretizza in un credito d’imposta, gestito attraverso l’Agenzia delle Entrate, che le imprese possono utilizzare in compensazione con altri debiti fiscali.

La logica di fondo è chiara: abbassare il costo del lavoro per le aziende che scelgono di dare un’opportunità concreta a chi ha difficoltà di reinserimento nel mercato occupazionale. Non si tratta di un contributo a fondo perduto erogato direttamente, ma di una riduzione del carico fiscale — uno strumento che, per chi sa come usarlo, può fare una differenza reale nel bilancio aziendale.

Il beneficio si applica alle aziende che hanno stipulato una convenzione con un istituto penitenziario e che nell’ambito di tale accordo procedono all’assunzione. Non è quindi un incentivo accessibile in modo generico: presuppone un rapporto strutturato con la struttura detentiva, formalizzato per iscritto.

L’importo massimo: 520 euro per assunzione

Il tetto del beneficio è fissato a 520 euro. È il valore massimo del credito d’imposta riconoscibile per ogni assunzione che rientra nei parametri previsti dalla normativa. Non si tratta di una cifra astronomica, ma va letta nel contesto complessivo degli incentivi all’occupazione: sommata ad altri strumenti agevolativi — sgravi contributivi, deduzioni IRAP, agevolazioni regionali — può contribuire in modo significativo alla convenienza economica dell’assunzione.

→ Leggi anche: Bonus elettrodomestici, rimborsi entro il 4 settembre 2026: come presentare la richiesta

Un’impresa che assume più persone detenute o ex detenute nell’arco dell’anno può potenzialmente moltiplicare il beneficio per ciascuna posizione aperta, nei limiti e alle condizioni stabilite dalla normativa vigente. È quindi un incentivo che premia le realtà produttive con una politica di assunzione strutturata in questo senso, non solo chi fa un’assunzione episodica.

Per capire esattamente come si calcola il credito nel caso specifico della propria azienda — tenendo conto del tipo di contratto, della durata e di eventuali altri incentivi già fruiti — è utile confrontarsi con un consulente del lavoro o un commercialista prima di presentare la domanda.

Come e dove presentare la domanda entro il 31 ottobre 2026

Qui sta uno dei punti più delicati e meno conosciuti della procedura. La domanda per accedere al bonus assunzione detenuti non si presenta direttamente all’Agenzia delle Entrate, almeno non come primo passaggio. La comunicazione va indirizzata alla direzione dell’istituto penitenziario con cui l’azienda ha sottoscritto la convenzione.

Questo significa che il rapporto con la struttura carceraria non è solo un prerequisito formale: è il canale attraverso cui passa anche la fase amministrativa del riconoscimento del beneficio. Le imprese devono quindi:

Aver già stipulato una convenzione valida con l’istituto penitenziario di riferimento.

con l’istituto penitenziario di riferimento. Aver effettuato le assunzioni che si intende portare a credito.

Presentare la comunicazione alla direzione del carcere entro il 31 ottobre 2026.

La scadenza del 31 ottobre è tassativa. Chi non rispetta questa finestra temporale perde il diritto al credito per il periodo di riferimento. Non ci sono proroghe automatiche, e la normativa non prevede meccanismi di sanatoria per le comunicazioni tardive.

Per chi non ha ancora formalizzato una convenzione con un istituto penitenziario, i tempi sono ormai stretti. Avviare il percorso burocratico adesso — contattando la direzione del carcere più vicino o il provveditorato regionale dell’amministrazione penitenziaria — è l’unica strada percorribile per rientrare nella finestra del 2026.

→ Leggi anche: Superbonus 2026: quali lavori restano agevolati e le nuove regole di tracciabilità

Perché conviene valutare questo strumento anche oltre il beneficio fiscale

Il bonus assunzione detenuti non è solo una questione di risparmio fiscale. Le aziende che attivano convenzioni con gli istituti penitenziari accedono a un bacino di lavoratori motivati, spesso formati attraverso programmi interni al carcere, con competenze in settori come la ristorazione, la produzione artigianale, la manutenzione e la logistica.

In un mercato del lavoro in cui alcune figure professionali sono difficili da reperire, questo canale di reclutamento può rivelarsi più efficace di quanto sembri a prima vista. Le convenzioni con gli istituti penitenziari sono regolate da norme specifiche che tutelano sia il datore di lavoro sia il lavoratore, con modalità operative — orari, permessi, modalità di svolgimento della prestazione — adattate alla condizione detentiva o post-detentiva della persona assunta.

Secondo quanto previsto dalla normativa italiana sull’ordinamento penitenziario, il lavoro è considerato uno degli strumenti fondamentali del percorso rieducativo. Le imprese che partecipano a questo sistema non si limitano a fruire di un’agevolazione fiscale: entrano a far parte di un meccanismo di responsabilità sociale riconosciuto e, in molti casi, valorizzato anche sul piano reputazionale.

Cosa fare adesso se si vuole accedere al bonus

Il tempo utile per agire è limitato. Chi non ha ancora una convenzione attiva con un istituto penitenziario deve muoversi rapidamente per valutare se i tempi tecnici permettono di formalizzarla prima della scadenza. Chi invece ha già una convenzione in essere deve verificare che le assunzioni effettuate siano documentate correttamente e che la comunicazione alla direzione dell’istituto sia pronta per essere inviata entro il 31 ottobre 2026.

Un riferimento normativo utile per approfondire il quadro complessivo degli incentivi all’assunzione di soggetti svantaggiati è disponibile sul portale di Fisco Oggi, la rivista online dell’Agenzia delle Entrate, che aggiorna periodicamente le guide operative su questo tipo di agevolazioni.

Chi gestisce un’azienda di medie dimensioni con fabbisogno costante di manodopera farebbe bene a non trattare questo strumento come una nota a margine della pianificazione fiscale. Con la scadenza del 31 ottobre alle porte, il momento per muoversi è adesso — non a novembre.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.