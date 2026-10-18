Il nuovo CCNL polizia militari 2025-2027 approvato dal Cdm porta aumenti di 188 euro mensili, arretrati di 2.275 euro e nuove tutele per genitorialità e donazione organi.

Quattrocentotrentamila tra poliziotti e militari italiani si trovano davanti a una novità concreta: il Consiglio dei Ministri ha approvato il rinnovo contrattuale che disciplina il triennio 2025-2027, portando aumenti salariali, arretrati e nuove tutele per la genitorialità. Il ccnl polizia militari 2025-2027 non è un aggiornamento di routine: ridisegna le condizioni economiche e normative di un comparto che garantisce sicurezza e difesa nazionale ogni giorno.

Chi riguarda e cosa cambia da subito

Il contratto appena approvato interessa 430.000 dipendenti tra forze di polizia e personale militare. Si tratta di una platea enorme: agenti della Polizia di Stato, carabinieri, finanzieri, militari dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica. Per tutti loro, il rinnovo porta un aumento mensile lordo medio di 188 euro, che corrisponde a una crescita percentuale del 6,14% rispetto alle retribuzioni precedenti.

Non è una cifra simbolica. Per chi lavora su turni, festivi e con indennità operative, un incremento di questa entità si traduce in un impatto annuo lordo superiore ai 2.200 euro. Il dato percentuale — 6,14% — è significativo anche in chiave comparativa con altri comparti del pubblico impiego, dove i rinnovi contrattuali degli ultimi anni hanno spesso faticato a tenere il passo con l’inflazione registrata nel periodo di riferimento.

Gli arretrati: quando arrivano e a quanto ammontano

Sul fronte degli arretrati, la misura è altrettanto precisa. Il contratto prevede il pagamento di una somma una tantum media di 2.275 euro, che verrà erogata nel gennaio 2027. Questa cifra copre il periodo pregresso e viene riconosciuta in un’unica soluzione, separata dall’aumento mensile strutturale.

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Il meccanismo degli arretrati una tantum è tipico dei rinnovi contrattuali nel pubblico impiego italiano: anziché ricostruire mese per mese le differenze stipendiali, si calcola un importo medio forfettario che tiene conto dell’anzianità e della qualifica. Per un agente con diversi anni di servizio, la cifra reale potrebbe discostarsi dalla media, ma il riferimento di 2.275 euro lordi fornisce un’indicazione chiara dell’ordine di grandezza.

Il fatto che il pagamento sia fissato a gennaio 2027 significa che il personale dovrà attendere ancora qualche mese prima di vedere accreditata la somma, ma la certezza della data è già un elemento di pianificazione importante per migliaia di famiglie.

Le nuove tutele per la genitorialità e i congedi

Accanto agli aspetti economici, il ccnl polizia militari 2025-2027 introduce un pacchetto di misure normative che riguarda la sfera familiare e la conciliazione vita-lavoro. Si tratta di un terreno su cui i contratti delle forze dell’ordine erano tradizionalmente meno avanzati rispetto ad altri comparti.

Le novità principali sul fronte dei congedi e delle tutele includono:

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Rafforzamento del congedo parentale : le norme esistenti vengono ampliate, con garanzie più solide per entrambi i genitori.

: le norme esistenti vengono ampliate, con garanzie più solide per entrambi i genitori. Maggiori tutele in caso di malattia del figlio : il personale potrà assentarsi con copertura normativa più ampia quando un figlio si ammala, riducendo il rischio di dover ricorrere a ferie o permessi non retribuiti.

: il personale potrà assentarsi con copertura normativa più ampia quando un figlio si ammala, riducendo il rischio di dover ricorrere a ferie o permessi non retribuiti. Congedo straordinario per donazione di organi: si tratta di una novità di rilievo etico e pratico. Chi decide di donare un organo — con tutto ciò che questo comporta in termini di intervento chirurgico e recupero — avrà diritto a un congedo specifico, senza intaccare le ferie ordinarie o altri istituti.

Quest’ultimo punto merita attenzione. L’introduzione di un congedo dedicato alla donazione di organi è una scelta che pochi contratti collettivi, pubblici o privati, hanno già recepito in modo esplicito. Inserirla nel contratto delle forze armate e di polizia ha un valore simbolico oltre che pratico: riconosce che chi serve lo Stato può anche scegliere di servire la comunità in modi che vanno oltre il servizio in divisa.

Le parole del governo e le risorse per il futuro

Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha sottolineato che il governo ha già stanziato le risorse di bilancio necessarie per i futuri rinnovi contrattuali. Un segnale che vuole essere rassicurante per il personale: la stagione dei rinnovi bloccati o in perenne ritardo dovrebbe cedere il passo a una programmazione più strutturata.

Il riferimento alle risorse future è rilevante perché uno dei problemi storici dei contratti del comparto sicurezza e difesa è stato proprio il ritardo nell’erogazione degli aumenti, con arretrati che si accumulavano per anni prima di essere riconosciuti. Se la promessa di Piantedosi si tradurrà in pratica, il prossimo ciclo contrattuale potrebbe avere tempi più certi.

Il ccnl polizia militari 2025-2027 approvato dal Consiglio dei Ministri rappresenta, nei numeri e nelle tutele, uno dei rinnovi più sostanziosi degli ultimi anni per questo comparto. Per chi vuole approfondire il testo e le modalità applicative, il portale PMI.it ha pubblicato un’analisi dettagliata delle principali novità contrattuali. L’attenzione ora si sposta sull’implementazione: gli aumenti mensili entreranno a regime con il contratto, mentre gli arretrati arriveranno in busta paga a partire da gennaio 2027 — una data che il personale delle forze dell’ordine e delle forze armate ha già segnato sul calendario.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.