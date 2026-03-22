Tari 2026, come funziona lo sconto del 25% e chi può ottenerlo

La Tari resta una delle voci più pesanti tra le spese domestiche e ogni riduzione, anche parziale, può fare la differenza. Anche per il 2026 è confermata un’agevolazione destinata alle famiglie con redditi più bassi: uno sconto del 25% sulla tassa rifiuti, inserito nel sistema dei bonus sociali.

Il punto di accesso è sempre lo stesso: l’ISEE. Senza un indicatore aggiornato non è possibile ottenere il beneficio, ed è proprio su questo che si gioca gran parte della platea dei beneficiari.

Chi può ottenere lo sconto sulla Tari nel 2026

Il bonus Tari rientra nel quadro delle misure sociali coordinate a livello nazionale, con il coinvolgimento dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) e dei Comuni.

I requisiti principali sono legati al valore dell’ISEE:

ISEE fino a 9.796 euro per le famiglie standard

per le famiglie standard ISEE fino a 20.000 euro per nuclei con almeno quattro figli a carico

Questi limiti sono gli stessi già utilizzati per i bonus sociali su luce e gas, con l’obiettivo di uniformare le agevolazioni per le utenze domestiche.

Per accedere allo sconto è necessario presentare la DSU (Dichiarazione Sostitutiva Unica) all’INPS, che consente di ottenere un ISEE valido per il 2026. I dati considerati fanno riferimento a redditi e patrimoni di due anni precedenti.

Come viene applicato lo sconto del 25%

Lo sconto previsto è pari al 25% della Tari, ma non sempre si applica sull’importo totale indicato in bolletta.

Secondo le indicazioni di ARERA, il calcolo deve essere effettuato:

sull’importo effettivamente dovuto

al netto di eventuali riduzioni già applicate dal Comune

Questo significa che il beneficio reale può variare da caso a caso. Ad esempio, se la Tari complessiva è di 400 euro e il Comune applica una riduzione di 50 euro, lo sconto del 25% si calcola su 350 euro e non sull’importo iniziale.

Il risultato è uno sconto più contenuto rispetto a quanto molti si aspettano, ed è per questo che diventa importante verificare le delibere comunali.

Serve fare domanda oppure no

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda le modalità di accesso. In molti casi, il bonus viene riconosciuto automaticamente.

Questo avviene soprattutto per i nuclei che già beneficiano dei bonus sociali su luce e gas, grazie all’incrocio dei dati tra INPS, ARERA e Comuni.

Tuttavia, non tutti i Comuni hanno ancora sistemi completamente uniformi. In alcune situazioni può essere richiesto:

di verificare la propria posizione presso il Comune

di controllare l’applicazione dello sconto nella bolletta Tari

Per questo motivo, è sempre consigliabile controllare attentamente gli avvisi di pagamento.

Il ruolo dei Comuni e le possibili differenze

La Tari è una tassa locale e questo comporta differenze operative tra territori. Anche se il bonus è previsto a livello nazionale, la gestione resta in gran parte in capo ai Comuni.

Questo significa che:

le modalità di applicazione possono variare

le tempistiche di riconoscimento non sono sempre identiche

possono esistere ulteriori agevolazioni locali cumulabili

In alcuni casi, i Comuni prevedono riduzioni aggiuntive per particolari categorie o situazioni familiari, che si sommano allo sconto nazionale.

Perché l’ISEE resta centrale

Il vero elemento decisivo è l’ISEE. Senza un indicatore aggiornato, il bonus non può essere attivato. Negli ultimi anni, il sistema dei bonus sociali è stato costruito proprio attorno a questo parametro, che permette di individuare in modo più preciso le famiglie in difficoltà economica.