Nel 2023 i morosi del canone Rai hanno superato 1,14 milioni di utenti con mancati pagamenti oltre 102 milioni di euro. Analisi dei dati e delle cause della morosità.

Il canone Rai in bolletta ha fatto quello che si aspettava: ha ridotto drasticamente il numero di chi evadeva del tutto il pagamento. Ma i dati del 2023, contenuti nel rapporto sull’economia sommersa e sull’evasione fiscale allegato al Documento di Programmazione della Finanza Pubblica presentato al Parlamento, raccontano una storia più complicata. I canone Rai morosi sono aumentati, e i mancati versamenti hanno superato la soglia dei 102 milioni di euro. Non più evasori in senso stretto, ma contribuenti che il canone lo devono — perché compare in bolletta — e non riescono, o non vogliono, pagarlo.

La differenza tra evasore e moroso: non è solo semantica

Prima dell’integrazione del canone Rai nella bolletta elettrica, il problema principale era l’evasione pura: milioni di famiglie che semplicemente non dichiaravano di possedere un televisore e non versavano nulla. Il sistema in bolletta ha chiuso quella porta. Chi ha un’utenza elettrica domestica si trova il canone addebitato direttamente, senza possibilità di ignorarlo passivamente.

Il risultato è stato una riduzione significativa degli evasori. Su questo i dati sono chiari: il meccanismo ha funzionato come strumento di contrasto all’evasione. Il problema, però, si è spostato. Chi non riesce o non vuole pagare non può più semplicemente fare finta di niente: diventa un moroso, cioè un soggetto che ha un debito riconosciuto e non onorato.

La distinzione è rilevante anche sul piano legale e amministrativo. L’evasore non lascia traccia nel sistema; il moroso sì. Questo significa che la riscossione coattiva diventa tecnicamente possibile, ma richiede risorse e procedure che non sempre vengono attivate con la stessa efficacia con cui il debito si accumula.

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I numeri del 2023: oltre un milione di morosi

Nel 2023, i contribuenti risultati morosi sul canone Rai hanno raggiunto quota 1,14 milioni. È un dato che va letto con attenzione: non si tratta di persone che hanno eluso il sistema, ma di utenti che il sistema li ha intercettati — la bolletta elettrica è arrivata con il canone incluso — ma che non hanno saldato il debito.

Le ragioni possono essere diverse:

Difficoltà economica reale : famiglie che non riescono a far fronte alle bollette nella loro interezza, e il canone resta tra le voci non pagate.

: famiglie che non riescono a far fronte alle bollette nella loro interezza, e il canone resta tra le voci non pagate. Contestazione del canone stesso : una quota di morosi ritiene di avere diritto all’esenzione — per età, reddito o assenza di televisore — ma non ha completato correttamente la procedura di esonero.

: una quota di morosi ritiene di avere diritto all’esenzione — per età, reddito o assenza di televisore — ma non ha completato correttamente la procedura di esonero. Inerzia amministrativa: chi ha cambiato fornitore elettrico, chi ha situazioni contrattuali particolari, chi si trova in una zona grigia del sistema di addebito.

Il totale dei mancati pagamenti ha superato i 102 milioni di euro, secondo i dati ufficiali del rapporto allegato al Documento di Programmazione della Finanza Pubblica. Una cifra che rappresenta un problema concreto per le casse di RAI e, indirettamente, per il finanziamento del servizio pubblico radiotelevisivo.

Come funziona il recupero dei crediti da canone non pagato

Quando il canone non viene pagato tramite bolletta, il debito non scompare. L’Agenzia delle Entrate è il soggetto deputato alla riscossione del canone Rai, e può procedere al recupero delle somme non versate attraverso gli strumenti ordinari della riscossione fiscale. In teoria, questo include cartelle esattoriali, fermi amministrativi e, nei casi più gravi, pignoramenti.

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In pratica, l’efficacia di questo sistema dipende dalla capacità operativa dell’ente riscossore e dalla priorità assegnata a questi crediti rispetto ad altri. Un debito da canone Rai è, per importi unitari, relativamente contenuto — 90 euro annui è il valore attuale del canone ordinario — ma moltiplicato per oltre un milione di posizioni aperte, il totale diventa rilevante.

Per i contribuenti che ritengono di avere diritto all’esenzione — ad esempio gli over 75 con reddito sotto una certa soglia, o chi dichiara di non possedere alcun apparecchio televisivo — esiste una procedura formale di comunicazione all’Agenzia delle Entrate. Chi non presenta questa dichiarazione nei tempi previsti rischia di trovarsi classificato come moroso pur avendo, in astratto, diritto all’esonero.

Il paradosso del sistema in bolletta: più trasparenza, nuove criticità

Il passaggio alla bolletta elettrica è stato pensato come soluzione definitiva all’evasione del canone, e su quel fronte ha effettivamente funzionato. Ma ha generato una nuova categoria di posizioni problematiche: quella dei canone Rai morosi, soggetti visibili al sistema ma non paganti.

Il meccanismo in bolletta, per definizione, non distingue tra chi può pagare e chi non può. Addebita automaticamente, e poi lascia al sistema di riscossione il compito di recuperare l’insoluto. Questo crea un disallineamento: la fase di addebito è automatica ed efficiente; la fase di recupero è lenta, costosa e spesso incompleta.

I dati del 2023, contenuti in un documento ufficiale presentato al Parlamento, fotografano esattamente questo disallineamento. Meno evasori, sì — ma più di un milione di posizioni aperte e oltre 102 milioni di euro non riscossi sono un segnale che il sistema di enforcement a valle del meccanismo in bolletta non ha tenuto il passo con la nuova realtà. Chi si trova in una situazione di morosità involontaria — magari per una procedura di esenzione non completata correttamente — ha interesse a regolarizzare la propria posizione prima che il debito venga affidato alla riscossione coattiva, con i costi aggiuntivi che ne derivano. Per verificare i requisiti di esenzione e le modalità di comunicazione, il riferimento ufficiale resta il portale dell’Agenzia delle Entrate dedicato al canone Rai.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.