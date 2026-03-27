Barclays lancia un certificate sull’energia globale con cedole fino al 10% e protezione condizionata

Un nuovo certificate firmato Barclays punta sul settore energetico globale con un rendimento potenziale a doppia cifra, ma con una struttura che richiede attenzione. Non si tratta di un semplice investimento azionario, ma di uno strumento strutturato che combina cedole, barriere e meccanismi automatici di rimborso.

Il prodotto è un Phoenix Memory Fast Step Down (ISIN: XS3295409877) e consente di esporsi a un paniere di società energetiche tra Europa e Stati Uniti, un settore che negli ultimi anni ha mostrato forte volatilità ma anche opportunità di rendimento.

Il basket su cui si basa il certificate include quattro nomi ben noti: BP, Saipem, Halliburton e Cheniere Energy. Aziende diverse tra loro, ma tutte legate alla filiera dell’energia, dal petrolio al gas naturale liquefatto.

Un paniere globale ma con un rischio concentrato

La diversificazione geografica è evidente, con titoli quotati tra Londra, Milano e New York, ma quella settoriale è limitata. Tutte le società operano nell’Oil & Gas e questo espone l’investimento a dinamiche comuni, come il prezzo del petrolio o del gas.

Saipem e Halliburton mostrano la correlazione più elevata, entrambe legate ai servizi petroliferi

mostrano la correlazione più elevata, entrambe legate ai servizi petroliferi BP mantiene un legame forte con queste società, pur essendo più diversificata

mantiene un legame forte con queste società, pur essendo più diversificata Cheniere Energy introduce una parziale diversificazione grazie al focus sul GNL

introduce una parziale diversificazione grazie al focus sul GNL La correlazione media del portafoglio supera 0,5, segnale di un rischio settoriale significativo

In pratica, se il mercato energetico entra in difficoltà, è probabile che tutto il basket venga colpito contemporaneamente.

Volatilità elevata e oscillazioni da considerare

Uno degli aspetti più rilevanti riguarda la volatilità implicita, che misura quanto il mercato si aspetta movimenti di prezzo nei prossimi mesi.

Saipem è il titolo più volatile, con livelli superiori al 38%

è il titolo più volatile, con livelli superiori al 38% Halliburton e Cheniere si collocano tra il 29% e il 32%

si collocano tra il 29% e il 32% BP risulta la più stabile, con circa il 24,5%

risulta la più stabile, con circa il 24,5% La media del basket è intorno al 31%, ben sopra la media del mercato azionario

Questo significa che nel giro di un mese il valore dei titoli può muoversi anche di quasi il 10% in entrambe le direzioni. Un dato che spiega perché il certificate offra cedole elevate, ma anche un livello di rischio non trascurabile.

Dividendi e logiche industriali diverse

Le società nel paniere non si comportano allo stesso modo quando si parla di remunerazione degli azionisti.

Saipem e BP offrono rendimenti più elevati, superiori al 4%

offrono rendimenti più elevati, superiori al 4% Halliburton ha un dividendo più contenuto ma in crescita

ha un dividendo più contenuto ma in crescita Cheniere Energy punta sulla crescita e reinveste gli utili

Questa differenza riflette modelli di business diversi, che possono reagire in modo differente alle condizioni di mercato.

La struttura del certificate Barclays

Il prodotto è stato emesso il 17 marzo 2025 e ha una durata di circa tre anni, con scadenza a settembre 2028. Il valore nominale è di 100 euro e la negoziazione avviene su Cert-X.

La struttura è articolata e prevede diversi meccanismi:

Barriera sul capitale al 60% dei valori iniziali

dei valori iniziali Trigger cedole al 60%

Cedole dello 0,88% mensile con effetto memoria

con effetto memoria Rendimento massimo annuo fino al 10,56%

Autocall mensile dal terzo mese con step down progressivo

dal terzo mese con step down progressivo Protezione dal rischio cambio grazie all’opzione quanto

L’effetto memoria consente di recuperare eventuali cedole non pagate, mentre il meccanismo autocall può portare al rimborso anticipato se le condizioni vengono soddisfatte.

Cosa significa davvero per l’investitore

Questo certificate può risultare interessante per chi cerca cedole periodiche elevate e una struttura che offre una certa protezione condizionata. Tuttavia, non è uno strumento semplice e va compreso nel dettaglio.

Il livello della barriera al 60% è definito “discretamente conservativo”, ma resta legato a un settore ciclico e volatile. Se i titoli dovessero scendere sotto quel livello a scadenza, il capitale non sarebbe più protetto.

Allo stesso tempo, il meccanismo autocall può limitare il potenziale rendimento nel caso di mercati positivi, perché il prodotto potrebbe chiudersi prima del previsto.

Si tratta quindi di una soluzione che può avere senso in un portafoglio diversificato, ma che richiede consapevolezza delle dinamiche sottostanti e una certa tolleranza al rischio.

Vai alla pagina ufficiale del certificate Barclays