Intelligenza artificiale nella finanza: perché i CFO stanno cambiando il modo di prendere decisioni

L’intelligenza artificiale sta entrando rapidamente nella funzione finance delle aziende, trasformando un’area tradizionalmente legata alla contabilità in un vero centro di analisi strategica.

Non si tratta soltanto di automatizzare alcune attività amministrative; la diffusione dell’AI sta cambiando il modo in cui i dati finanziari vengono interpretati e utilizzati per guidare le decisioni aziendali.

Negli ultimi anni la quantità di informazioni gestite dalle imprese è cresciuta enormemente; bilanci, flussi di cassa, dati di mercato e analisi dei costi generano ogni giorno una mole di dati che richiede strumenti sempre più avanzati per essere compresa. In questo scenario l’intelligenza artificiale offre la possibilità di elaborare e interpretare questi dati con una velocità e una precisione che fino a pochi anni fa erano difficili da immaginare.

Secondo uno studio internazionale condotto da KPMG su quasi 3.000 dirigenti finanziari in 23 Paesi, il 71% delle aziende utilizza già l’intelligenza artificiale nella funzione finance; inoltre il 57% delle imprese più avanzate sostiene che il ritorno sugli investimenti sta superando le aspettative iniziali.

Una trasformazione che cambia il ruolo della funzione finance

Per molti anni l’area finanziaria è stata percepita soprattutto come un centro di controllo; contabilità, reportistica e gestione dei bilanci rappresentavano le attività principali. Oggi questo ruolo si sta ampliando rapidamente; l’intelligenza artificiale permette infatti di trasformare i dati finanziari in strumenti di analisi strategica.

I sistemi basati su AI sono in grado di analizzare grandi quantità di informazioni e individuare pattern nascosti nei dati. Questo consente ai dirigenti finanziari di comprendere meglio l’andamento dell’azienda e di anticipare possibili rischi o opportunità.

In altre parole la funzione finance non è più soltanto un reparto che registra ciò che è già accaduto; diventa sempre più una struttura capace di prevedere scenari futuri e supportare le scelte strategiche dell’azienda.

Automazione e nuovi strumenti per l’analisi dei dati

Uno degli ambiti in cui l’intelligenza artificiale è già molto utilizzata riguarda l’automazione delle attività amministrative. Processi come la gestione delle fatture, la registrazione delle spese o la riconciliazione dei pagamenti possono essere svolti automaticamente dai sistemi digitali; questo riduce errori e tempi di lavorazione.

Ma il vero salto di qualità riguarda l’analisi dei dati. Grazie a tecniche di machine learning, i sistemi possono analizzare milioni di transazioni finanziarie e individuare anomalie o trend nascosti; informazioni che permettono ai manager di prendere decisioni più rapide e consapevoli.

La rendicontazione finanziaria resta oggi uno degli ambiti più diffusi di utilizzo dell’AI, ma l’applicazione si sta estendendo anche alla pianificazione finanziaria, alla gestione della tesoreria, al risk management e alle attività fiscali.

La generative AI entra nei processi finanziari

Negli ultimi anni si è aggiunta una nuova componente: la generative AI. Questa tecnologia consente ai sistemi di produrre automaticamente report, analisi e modelli finanziari partendo da grandi quantità di dati.

Secondo diversi studi di settore, la generative AI può ridurre in modo significativo il tempo necessario per creare report finanziari o simulazioni economiche. I team finanziari possono quindi concentrarsi su attività a maggiore valore, come l’interpretazione dei dati e la definizione delle strategie aziendali.

Inoltre gli strumenti di AI possono supportare la ricerca di informazioni su mercati, competitor e clienti; analisi che vengono poi integrate nei modelli finanziari per valutare opportunità di investimento o possibili rischi.

I benefici per le aziende

Le imprese che stanno adottando l’intelligenza artificiale nella funzione finance evidenziano diversi vantaggi. Tra i principali emerge la possibilità di produrre analisi più rapide e approfondite, migliorare la qualità delle previsioni e fornire risposte più veloci agli stakeholder interni ed esterni.

La capacità di identificare rischi e opportunità con maggiore precisione rappresenta un ulteriore vantaggio competitivo. In mercati sempre più complessi e instabili, disporre di informazioni aggiornate e analisi predittive può fare la differenza tra una decisione efficace e una scelta sbagliata.

Le sfide da affrontare

Nonostante i benefici, l’adozione dell’intelligenza artificiale nella funzione finance presenta anche alcune difficoltà. Tra le principali barriere segnalate dalle aziende ci sono la sicurezza dei dati, la mancanza di competenze specifiche e la difficoltà di raccogliere informazioni coerenti provenienti da sistemi diversi.

Secondo la survey KPMG, il 57% delle aziende teme vulnerabilità legate alla sicurezza dei dati, mentre oltre la metà segnala carenze di competenze interne sull’AI; a questo si aggiungono problemi legati alla qualità dei dati e ai costi di implementazione.

Per questo motivo molte organizzazioni stanno investendo non solo nelle tecnologie, ma anche nella formazione dei propri professionisti finanziari; l’obiettivo è creare team capaci di lavorare con dati complessi e strumenti digitali avanzati.

Una nuova fase per la finanza aziendale

L’intelligenza artificiale sta quindi aprendo una nuova fase nella trasformazione della funzione finance. Automatizzando le attività operative e ampliando la capacità di analisi dei dati, queste tecnologie permettono ai team finanziari di assumere un ruolo sempre più centrale nella definizione delle strategie aziendali.

Il cambiamento non riguarda solo l’introduzione di nuovi strumenti digitali; riguarda soprattutto il modo in cui le aziende interpretano e utilizzano le informazioni economiche. La finanza sta diventando sempre più una disciplina guidata dai dati; e l’intelligenza artificiale rappresenta uno degli strumenti principali per trasformare questi dati in decisioni concrete.