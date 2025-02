Inps, via alle domande online: le istruzioni per opzione donna, Ape sociale e pensione anticipata

L’Inps ha aperto le domande per le misure di pensione anticipata 2025, confermate dalla legge di Bilancio. Da febbraio, le richieste per opzione donna, Ape sociale e pensione anticipata flessibile possono essere inoltrate online sul sito dell’ente previdenziale o tramite i patronati.

Opzione donna consente l’uscita anticipata con il ricalcolo contributivo, mentre l’Ape sociale è un’indennità per specifiche categorie fino all’età pensionabile. La pensione anticipata flessibile prevede requisiti contributivi specifici.

Come usufruire dellopzione donna

Opzione Donna è una misura destinata esclusivamente alle lavoratrici e si distingue dalle pensioni anticipate tradizionali. A differenza di queste ultime, l’assegno viene ricalcolato interamente sulla base dei contributi versati, senza applicare le più favorevoli regole retributive del passato.

Le nuove disposizioni prevedono che possano accedere alla pensione anticipata le lavoratrici che, entro il 31 dicembre 2024, abbiano maturato almeno 35 anni di contributi e abbiano compiuto almeno 61 anni di età. Quest’ultima soglia può essere ridotta fino a un massimo di due anni in base al numero di figli. Inoltre, per beneficiare della misura, le lavoratrici devono rientrare in almeno una delle seguenti condizioni: assistere un familiare con grave disabilità oppure avere una riduzione della capacità lavorativa con un’invalidità civile pari o superiore al 74%.

Secondo l’ultimo messaggio dell’Inps, le domande per Opzione Donna rientrano nella categoria “Pensione anticipata opzione donna legge di bilancio 2023/2024/2025”. L’inquadramento previdenziale è Anzianità/Anticipata/Vecchiaia, mentre il prodotto selezionabile sul sito dell’Inps è “Pensione di anzianità/anticipata”.

Cos’è e chi può richiedere Ape sociale 2025

L’Ape Sociale è un’indennità economica rivolta a chi si trova in condizioni di disagio lavorativo e ha maturato un determinato numero di anni di contributi. Attiva dal 2017 e prorogata anche per il 2025, l’Ape Sociale offre un’indennità economica fino a 1.500 euro mensili a chi intende lasciare il lavoro prima di raggiungere l’età pensionabile. Questo strumento consente di ottenere un sostegno finanziario anticipato fino al momento dell’accesso alla pensione.

Per accedere all’Ape Sociale, il lavoratore deve avere almeno 63 anni e 5 mesi, aver versato almeno 30 anni di contributi (36 per lavori gravosi, 32 per alcune categorie specifiche) e aver cessato ogni attività lavorativa. Le donne possono beneficiare di una riduzione contributiva fino a due anni per figli. L’indennità è riservata a disoccupati, caregiver, invalidi con ridotta capacità lavorativa (minimo 74%) e lavoratori con mansioni gravose, con requisiti contributivi variabili.

L’Inps ha chiarito che le domande devono essere inoltrate sotto la voce “Verifica delle condizioni di accesso all’Ape sociale”, nella categoria “Certificazione”. Questo step è fondamentale per verificare l’idoneità del richiedente prima dell’erogazione dell’indennità.

Pensione anticipata, come presentare la domanda online

Con l’approvazione della legge di Bilancio 2025, il governo ha confermato la possibilità di pensionamento anticipato per chi ha raggiunto un determinato numero di anni di contributi. Questa misura consente ai lavoratori di lasciare il lavoro prima dell’età pensionabile ordinaria, purché vengano rispettati i requisiti previsti dalla normativa vigente.

La legge n. 207/2024 ha prorogato di un anno la “pensione anticipata flessibile”, che consente di andare in pensione con 62 anni di età e 41 anni di contributi, seguendo le stesse regole dello scorso anno. La rendita non potrà superare le quattro volte il trattamento minimo Inps (2.413,6 euro lordi al mese).

Per l’invio delle domande, sono previsti due prodotti di pensione anticipata flessibile:

Pensione anticipata flessibile: inoltrare secondo il gruppo “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia”, che include il prodotto “pensione di anzianità/anticipata” e il tipo “requisito anticipata flessibile LDB 2024/2025” .

. Pensione anticipata flessibile con opzione contributiva: inoltrare anch’esso nel gruppo “Anzianità/Anticipata/Vecchiaia”, ma con il tipo “requisito anticipata flessibile LDB 24/25 opz. contrib”.

Come presentare le domande

Le istanze possono essere presentate attraverso i seguenti canali: