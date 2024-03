Fringe benefit 2024: vi rientrano anche l’affitto e il mutuo di casa

La Legge di Bilancio 2024 ha apportato alcune importanti novità per i fringe benefit, che da quest’anno potranno essere utilizzati anche per il rimborso dell’affitto o degli interessi del mutuo sull’abitazione principale. A fornire le istruzioni operative sull’argomento arriva la circolare n. 5/e del 7 marzo 2024, emanata dall’Agenzia delle Entrate (AdE).

L’AdE ha sostanzialmente fatto il punto della situazione sui fringe benefit (di cui solitamente fa parte, ad esempio, l’auto aziendale) e ha ricordato le regole per poterne fruire. Tra i punti saliente del documento ci sono i limiti ed i beni che possono essere riconosciuti ai dipendenti e che non vengono calcolati nel reddito imponibile. Dal 1° gennaio 2024 la soglia, per la generalità dei lavoratori dipendenti, è salita a 1.000 euro e, sostanzialmente, raddoppia in caso di figli a carico.

Sicuramente una delle novità più importanti sono proprio i servizi che le aziende possono riconoscere ai propri dipendenti: tra questi c’è il rimborso in busta paga dell’affitto o degli interessi relativi al mutuo dell’abitazione principale. Nel caso in cui tra i fringe benefit dovessero esserci queste spese, verrà meno la possibilità di fruire di altre agevolazioni fiscali, come ad esempio gli sconti Irpef.

Bonus affitto e mutuo: come funziona la novità

La circolare n. 5/E/2024 dell’Agenzia delle Entrate, sostanzialmente, si sofferma sulle novità dell’anno in corso che riguardano il welfare aziendale. Grande spazio viene dedicato, inoltre, alle specifiche sul fronte del lavoro turistico e sugli effetti fiscali del riscatto dei periodi che non risultano essere coperti dalla contribuzione.

Ad introdurre una serie di importanti novità sui fringe benefit ci ha pensato la Legge di Bilancio 2024. Il documento dell’AdE, sostanzialmente, ha fatto il punto della situazione e ha sottolineato che, dal 1° gennaio 2024, non concorrono alla formazione del reddito i beni, i servizi prestati o le somme erogate o rimborsate fino ad un importo massimo pari a 1.000 euro. Per i lavoratori dipendenti con dei figli a carico, la soglia dei fringe benefit esentasse sale a quota 2.000 euro.

Il datore di lavoro, inoltre, ha la possibilità di erogare direttamente in busta paga i rimborsi per il pagamento di luce, acqua e gas. Nell’elenco delle somme che possono essere erogare come fringe benefit ai lavoratori, la Legge di Bilancio 2024 ha introdotto anche quelle relative all’affitto o agli interessi del mutuo relativi alla prima casa. Questa deve essere intesa come abitazione principale: quella, per intenderci, nella quale il contribuente e i suoi famigliare vi dimorano in maniera abituale.

Fringe benefit: quando stoppano le altre agevolazioni

La circolare pone l’accento su una novità importante. Nel caso in cui i fringe benefit vengano erogati per coprire le spese di affitto e mutuo, i dipendenti non avranno la possibilità di fruire delle agevolazioni fiscali previste sugli stessi costi. Questo significa, in altre parole, che non potranno portare in detrazione nella dichiarazione dei redditi le suddette spese per ottenere il relativo sconto Irpef.

Nella circolare sul welfare aziendale, l’Agenzia delle Entrate ha infatti dato le seguenti indicazioni: