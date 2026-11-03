I dazi Usa sul vino italiano hanno causato perdite di 300 milioni di euro in 18 mesi. Analisi dell'impatto sui produttori e sul mercato dell'export vinicolo.

Trecentomilioni di euro evaporati in diciotto mesi. È questo il conto che il settore vinicolo italiano sta pagando per effetto dei dazi Usa sul vino italiano, una misura voluta dall’amministrazione Trump che ha colpito duramente uno dei comparti di punta dell’agroalimentare nazionale. Un impatto che si è aggravato nel tempo: stime più recenti parlano addirittura di 360 milioni di euro di perdite complessive, con un calo del 16% del fatturato generato dalle esportazioni verso gli Stati Uniti negli ultimi quattordici mesi.

Il colpo di agosto 2025: quando i dazi al 15% sono diventati realtà

La data da segnare sul calendario è il 1° agosto 2025: da quel giorno, le tariffe doganali americane sul vino italiano sono salite al 15%, rendendo operative misure che fino ad allora erano state annunciate ma non ancora pienamente applicate. L’Unione Italiana Vini aveva già stimato, prima dell’entrata in vigore, un danno potenziale superiore a 317 milioni di euro solo per questa aliquota.

Il meccanismo è semplice da spiegare, ma devastante nei suoi effetti pratici. Un dazio del 15% applicato al valore del prodotto importato si traduce, per gli importatori americani, in un aumento diretto dei costi di acquisto. Chi importa una bottiglia di Prosecco o di Pinot Grigio deve ora pagare molto di più al confine doganale, e quella differenza viene in parte assorbita dai margini degli importatori, in parte scaricata sul prezzo finale al consumatore. In entrambi i casi, la competitività del vino italiano sul mercato statunitense si riduce.

Le varietà più colpite sono tra le più amate negli Stati Uniti: Moscato, Pinot Grigio, Prosecco e i rossi toscani. Si tratta di etichette che negli anni avevano conquistato una quota di mercato solida, costruita su decenni di lavoro commerciale e di riconoscimento del marchio Italia.

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Quanto pesa davvero il conto: le cifre che si accumulano

I numeri variano a seconda del periodo di riferimento e della metodologia di calcolo, ma la direzione è univoca: le perdite crescono. Secondo i dati riportati da Il Sole 24 Ore, il costo complessivo dei dazi sul vino italiano ha raggiunto i 360 milioni di euro, con un calo del 16% del fatturato generato dall’export verso gli Usa a partire dall’aprile 2025, il cosiddetto Liberation Day con cui l’amministrazione Trump aveva annunciato la nuova politica tariffaria.

Le stime si sovrappongono ma raccontano tutte la stessa storia:

Fino a 330 milioni di euro di perdite potenziali per il 2025, secondo le proiezioni elaborate prima dell’entrata in vigore dei dazi al 15%.

di perdite potenziali per il 2025, secondo le proiezioni elaborate prima dell’entrata in vigore dei dazi al 15%. 340 milioni di euro di perdite in un anno, secondo le analisi condotte a metà 2026.

di perdite in un anno, secondo le analisi condotte a metà 2026. 300 milioni di euro persi nei diciotto mesi complessivi, cifra confermata da fonti specializzate del settore.

persi nei diciotto mesi complessivi, cifra confermata da fonti specializzate del settore. 360 milioni di euro di costo totale stimato, la stima più aggiornata disponibile.

La forbice tra queste cifre riflette metodologie diverse, ma nessuna di esse racconta una storia positiva. Ogni aggiornamento ha spostato il dato verso l’alto.

Chi paga il prezzo: produttori, importatori e consumatori americani

L’impatto dei dazi Usa sul vino italiano non si distribuisce in modo uniforme lungo la filiera. I produttori italiani, in particolare le cantine di piccole e medie dimensioni che avevano puntato sull’export americano come canale primario di crescita, si trovano davanti a una scelta difficile: abbassare i prezzi alla produzione per mantenere la competitività, oppure accettare una contrazione dei volumi venduti.

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Per le grandi denominazioni — Prosecco DOC, Chianti Classico, Barolo — il problema è anche reputazionale. Anni di investimenti nel posizionamento premium rischiano di essere erosi se gli importatori americani iniziano a preferire alternative provenienti da paesi non soggetti alle stesse tariffe: vini cileni, argentini, neozelandesi o australiani, che in questo momento godono di un vantaggio strutturale di costo.

Sul fronte americano, i consumatori che amano il vino italiano si trovano davanti a prezzi più alti sugli scaffali. Non è detto che questo li spinga ad abbandonare le loro preferenze nel breve periodo, ma nel medio termine la pressione sul prezzo finale può erodere la fedeltà alla categoria.

Un calo del 16% che cambia la geografia dell’export

Il dato del -16% di fatturato registrato negli ultimi quattordici mesi è particolarmente significativo perché gli Stati Uniti rappresentano tradizionalmente uno dei mercati di destinazione più importanti per il vino italiano. Perdere un punto percentuale di quota in quel mercato equivale a perdere milioni di euro di ricavi che non si recuperano facilmente altrove.

La risposta del settore, finora, è stata quella di cercare di diversificare i mercati di sbocco — Canada, Asia, Nord Europa — ma si tratta di strategie che richiedono tempo e investimenti commerciali significativi. Nessun mercato alternativo può assorbire nell’immediato i volumi che gli Usa garantivano.

Il conto dei dazi Usa sul vino italiano è ancora aperto. Con le tariffe al 15% operative e nessuna trattativa risolutiva all’orizzonte, le proiezioni per i prossimi mesi difficilmente mostrano un’inversione di tendenza. Per le cantine italiane, il 2027 si avvicina con la stessa incertezza che ha caratterizzato tutto questo lungo periodo di turbolenza commerciale.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.