Energia elettrica ai massimi di luglio: PUN a 0,173 €/kWh il 20 luglio 2026

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Il PUN del 20 luglio 2026: 172,56 €/MWh, il dato che spicca nel mese

Quanto costa davvero l’energia elettrica in Italia in questo momento? Il prezzo energia elettrica luglio 2026 ha mostrato dinamiche molto più tese rispetto alla primavera, con picchi che stanno facendo discutere sia i consumatori domestici sia le imprese con contratti indicizzati al mercato all’ingrosso. Il dato più significativo della settimana è quello del 20 luglio 2026: il PUN (Prezzo Unico Nazionale) si è attestato a 172,56 €/MWh, pari a 0,17256 €/kWh, secondo quanto rilevato da ComparaSemplice.it sulla base dei dati ufficiali del GME.

Rispetto al giorno precedente, il 20 luglio ha segnato un aumento di 19,87 €/MWh: un balzo considerevole in un solo giorno, che traduce la volatilità strutturale del mercato elettrico italiano nelle sue ore più calde dell’anno.

Cosa è il PUN e chi lo fissa

Il PUN Index GME è il prezzo di riferimento dell’energia elettrica all’ingrosso in Italia, fissato quotidianamente dal Gestore dei Mercati Energetici. Non è un prezzo fisso: varia di giorno in giorno e, soprattutto, di ora in ora, in base all’andamento della domanda e dell’offerta sul Mercato del Giorno Prima (MGP). I dati sono consultabili direttamente sul portale ufficiale del GME.

Per chi ha un contratto nel mercato libero indicizzato al PUN, questo numero non è un’astrazione: determina quanto si paga ogni kilowattora consumato, con aggiornamenti mensili o addirittura giornalieri a seconda della struttura contrattuale. Chi invece è ancora nel regime di Maggior Tutela — oggi riservato ai soli clienti vulnerabili — è esposto a una tariffa diversa, stabilita da ARERA.

Il contesto di luglio 2026: prezzi in salita rispetto alla primavera

Il valore del 20 luglio non è un caso isolato. Nel mese di luglio 2026 il mercato elettrico italiano ha registrato un sensibile aumento dei prezzi dell’energia rispetto ai mesi primaverili, come documentato da Valchiavenna Energie. Le ragioni sono strutturali e stagionali insieme: l’estate spinge la domanda di elettricità verso l’alto, soprattutto per il condizionamento degli ambienti.

I dati sui consumi confermano questa pressione: già a giugno 2026 la domanda di elettricità in Italia era aumentata dell’1,8% rispetto allo stesso mese del 2025, raggiungendo il livello più alto da dieci anni, secondo i dati riportati da Sky TG24. Con luglio che porta temperature ancora più elevate, la spinta al rialzo sui prezzi all’ingrosso era attesa.

Le variazioni orarie: la struttura dei prezzi giornalieri

Il PUN non è uniforme nell’arco della giornata. La struttura oraria dei prezzi segue logiche precise, documentate per le giornate del 26 e 27 luglio 2026 da QuiFinanza: il 27 luglio il PUN si è attestato a 0,185 €/kWh, con variazioni orarie molto ampie nella giornata precedente — un minimo di 0,095 €/kWh e un massimo di 0,153 €/kWh il 26 luglio.

Il pattern è ricorrente nell’estate italiana:

Ore notturne e primo mattino : prezzi più bassi, domanda ridotta, maggiore disponibilità di energia da fonti rinnovabili nelle ore di minore picco.

: prezzi più bassi, domanda ridotta, maggiore disponibilità di energia da fonti rinnovabili nelle ore di minore picco. Tardo pomeriggio e sera: fasce orarie più costose, quando la domanda residenziale si somma a quella industriale e i sistemi di condizionamento sono a pieno regime.

Questa variabilità oraria ha implicazioni concrete per chi gestisce consumi significativi: spostare l’utilizzo di elettrodomestici ad alto consumo verso le fasce notturne può ridurre la spesa in modo misurabile su base mensile.

Mercato libero e Maggior Tutela: due regimi a confronto

Il confronto tra il prezzo all’ingrosso del 20 luglio (172,56 €/MWh) e la tariffa tutelata aiuta a capire la struttura del mercato. A luglio 2026, il costo del kilowattora stabilito da ARERA per la tariffa monoraria in regime di Maggior Tutela è pari a 0,15086 €/kWh, secondo i dati di SosTariffe.it.

Due strumenti diversi, ma con un punto in comune: entrambi riflettono, con meccanismi e tempi differenti, l’andamento del mercato all’ingrosso. La tariffa ARERA è aggiornata trimestralmente e incorpora una media dei prezzi del periodo; il contratto indicizzato al PUN segue invece le oscillazioni quotidiane, con tutti i rischi e le opportunità che questo comporta.

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Dal 1° luglio 2026, la Maggior Tutela ha subito un aumento del 4,6%, applicato però ai soli clienti vulnerabili — le uniche categorie che possono ancora accedere a questo regime dopo la conclusione della tutela graduale per gli altri utenti domestici. Rientrano in questa categoria, tra gli altri, i clienti over 75, i soggetti in condizioni di disagio economico e chi ha necessità di apparecchiature salvavita.

Chi è esposto al PUN e chi no

Vale la pena chiarire chi sente davvero l’impatto di un PUN a 172,56 €/MWh:

Contratti indicizzati al PUN : il prezzo della materia energia segue il PUN mensile o giornaliero. Sono molto diffusi nel mercato libero per utenze domestiche e piccole imprese che cercano trasparenza sul prezzo.

: il prezzo della materia energia segue il PUN mensile o giornaliero. Sono molto diffusi nel mercato libero per utenze domestiche e piccole imprese che cercano trasparenza sul prezzo. Contratti a prezzo fisso : chi ha bloccato il prezzo in un periodo di mercato più basso non risente delle oscillazioni attuali, almeno fino alla scadenza del contratto.

: chi ha bloccato il prezzo in un periodo di mercato più basso non risente delle oscillazioni attuali, almeno fino alla scadenza del contratto. Clienti vulnerabili in Maggior Tutela : pagano la tariffa ARERA, aggiornata trimestralmente, che a luglio 2026 si attesta a 0,15086 €/kWh.

: pagano la tariffa ARERA, aggiornata trimestralmente, che a luglio 2026 si attesta a 0,15086 €/kWh. Imprese con contratti all’ingrosso: sono le più esposte alla volatilità giornaliera, con aggiornamenti di prezzo che seguono direttamente i mercati GME.

Il prezzo energia elettrica a luglio 2026 nel quadro estivo

Il dato del 20 luglio — 172,56 €/MWh con un incremento di quasi 20 €/MWh in un giorno — fotografa bene la tensione che caratterizza il prezzo energia elettrica luglio 2026 nel suo complesso. Non si tratta di un episodio isolato, ma di una dinamica che si inserisce in un trend di domanda crescente e offerta sotto pressione nelle ore di picco estivo.

La progressione verso fine mese è altrettanto significativa: il 27 luglio il PUN ha toccato 0,185 €/kWh, un livello sensibilmente superiore rispetto alla tariffa tutelata ARERA. Chi è in un contratto indicizzato e consuma prevalentemente nelle fasce serali sta pagando di più rispetto a chi ha optato per un prezzo fisso o per la tariffa regolata.

Cosa osservare nelle prossime settimane

I fattori che determineranno l’andamento del prezzo energia elettrica luglio 2026 e dei mesi successivi sono riassumibili in tre variabili principali:

Temperatura e domanda di picco : con i consumi di giugno già al massimo decennale, agosto potrebbe portare ulteriore pressione se le ondate di calore si prolungano.

: con i consumi di giugno già al massimo decennale, agosto potrebbe portare ulteriore pressione se le ondate di calore si prolungano. Disponibilità di fonti rinnovabili : nelle ore centrali del giorno l’apporto solare può abbassare significativamente il PUN, ma nelle fasce serali il calo della produzione fotovoltaica coincide con il picco di domanda domestica.

: nelle ore centrali del giorno l’apporto solare può abbassare significativamente il PUN, ma nelle fasce serali il calo della produzione fotovoltaica coincide con il picco di domanda domestica. Andamento dei mercati europei del gas: il gas naturale rimane una fonte di generazione rilevante in Italia nelle ore di picco, e le sue quotazioni influenzano il costo marginale di produzione che determina il PUN.

Come leggere i dati GME per monitorare il proprio contratto

Per chi ha un contratto indicizzato al PUN, la lettura diretta dei dati GME è lo strumento più affidabile. Sul portale del Gestore dei Mercati Energetici è possibile consultare i risultati giornalieri del Mercato del Giorno Prima, con il dettaglio orario per ogni zona di mercato e il PUN aggregato nazionale.

Il PUN mensile — quello che di solito viene usato per fatturare i contratti indicizzati — è la media aritmetica dei valori orari del mese. Con i picchi registrati a metà e fine luglio 2026, la media mensile risultante sarà verosimilmente più alta rispetto ai mesi primaverili, anche se il dato definitivo sarà disponibile solo a chiusura del mese.

Chi sta valutando se passare da un contratto indicizzato a uno a prezzo fisso — o viceversa — ha oggi un elemento concreto di valutazione: il mercato all’ingrosso di luglio 2026 si è mosso in un range ampio, con il PUN che ha oscillato da minimi orari sotto i 0,10 €/kWh fino a valori giornalieri medi superiori a 0,17 €/kWh. La scelta tra flessibilità e certezza dipende dal profilo di consumo e dalla propensione al rischio, ma i numeri di questo mese offrono un riferimento preciso su cui ragionare.

Questo articolo è stato realizzato con il supporto dell'AI e sottoposto a revisione editoriale.