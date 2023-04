Il caro bollette che abbiamo tutti dovuto affrontare negli ultimi mesi sembra essere un ricordo del passato, ma la riduzione della quotazione media all’ingrosso del gas non significa che le prossime bollette saranno sensibilmente più basse. Sembra un controsenso, ma dal mese di aprile bisognerà fare i conti con una voce che fino a pochi giorni fa era scomparsa dalle bollette: gli oneri di sistema.

L’ARERA, l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente, ha certificato che nel mese di marzo è proseguito il trend in calo per i costi del consumo del gas. Dopo un ribasso dei consumi medi in bolletta del 34,2% nel mese di gennaio e del 13% per febbraio, a marzo si è registrato un ulteriore calo del 13,4% rispetto al mese precedente, ma dal 1° aprile 2023 i già citati oneri di sistema, su decisione del governo, torneranno in bolletta al 65% e dal prossimo luglio tali costi torneranno al 100%. Cosa significa? Cosa sono gli oneri di sistema e di quanto aumenteranno le bollette del gas delle famiglie italiane?

Cosa sono gli oneri di sistema

Gli oneri di sistema, come suggerisce il nome, sono degli obblighi di natura contributiva che servono a coprire i costi di attività di interesse generale per il sistema gas, da quelli per interventi per il risparmio energetico a quelli lo sviluppo di fonti rinnovabili, ma anche i costi di commercializzazione della vendita del gas al dettaglio e, in minima parte, gli oneri sostenuti dalle imprese distributrici per gli interventi di interruzione della fornitura per morosità.

A stabilire gli importi degli oneri generali di sistema, esplicitati in bolletta in modo molto chiaro, ci pensa l’ARERA ogni trimestre in corrispondenza del fabbisogno per la copertura degli oneri.

Se volete verificare le varie voci degli oneri di sistema presenti nella bolletta del gas, questi sono i riferimenti da controllare:

RE : risparmio energetico

: risparmio energetico UG2 : compensazione dei costi di commercializzazione

: compensazione dei costi di commercializzazione UG3 : recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza

: recupero oneri di morosità per gli esercenti i servizi di ultima istanza GS: bonus gas, pagato solo dai condomini con uso domestico

Come si calcolano

Gli oneri di sistema che riguardano le forniture di gas sono composti da una quota fissa e da una quota proporzionale al consumo. Una famiglia di 4 persone e con un consumo di gas nella media può arrivare a spendere circa il 4% in più del totale in oneri di sistema. I clienti non residenti devono affrontare una quota fissa degli oneri di sistema più alta rispetto a chi è residente.

È possibile non pagare gli oneri di sistema?

Gli oneri di sistema sono delle tasse a tutti gli effetti e come tali devono essere pagati da tutti i cittadini. L’unico caso in cui si può evitare il pagamento degli oneri di sistema è legato a misure eccezioni disposte dal governo, come accaduto negli ultimi mesi quando, per compensare il caro energia, si è deciso di azzerare gli oneri di sistema per luce e gas.