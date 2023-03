Arera: in prossima bolletta – 20% luce, -10% gas. Codacons: se confermato risparmio di 408 euro annui

Importanti variazioni superiori al 20% sicuramente” per la prossima bolletta della luce. A renderlo noto Stefano Besseghini, Presidente presso Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente. Come riporta l’Ansa, “sul gas credo ormai che siamo a fine mese, sarebbe ragionevole aspettarsi qualcosa intorno al 10% perché in quel caso la variazione più importante l’ha fatta nei due mesi precedenti, quindi che adesso riesca a recuperare molto più di quello mi sembra difficile”.

Se saranno confermate le previsioni di Arera, il ribasso delle tariffe di luce e gas determinerebbe un risparmio pari a complessivi 408 euro annui a famiglia rispetto ai prezzi oggi in vigore. Lo afferma il Codacons secondo cui una riduzione delle tariffe elettriche del 20% porterebbe la bolletta media a scendere dagli attuali 1.434 euro annui a 1.147 euro annui, con un risparmio di 287 euro a famiglia – analizza il Codacons – Quella del gas, con un calo del 10%, scenderebbe dagli attuali 1.210 euro a nucleo a 1.089 euro, con una minore spesa pari a 121 euro. Tra luce e gas, se trovassero conferma le previsioni di Besseghini, il risparmio sarebbe dunque pari a 408 euro annui a famiglia. “Su tali numeri, tuttavia, pesa il ritorno degli oneri di sistema sull’elettricità, che scatteranno proprio quando gli italiani aumentano i consumi elettrici e che rischiano quindi di ridurre sensibilmente i vantaggi per le famiglie” – conclude il presidente Carlo Rienzi.