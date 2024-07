Debiti e cartelle esattoriali, novità sulla rateizzazione: la guida online dell’Agenzia delle Entrate

È disponibile per tutti i cittadini la nuova guida ai servizi online offerti dall’Agenzia delle Entrate-Riscossione, pensata per spiegare in modo pratico e intuitivo come operare in piena autonomia. Come spiega l’Agenzia, nella guida viene spiegato come verificare la propria situazione debitoria, richiedere la rateizzazione delle cartelle, ottenere informazioni o fissare un appuntamento.

L’iniziativa è volta a semplificare il rapporto tra i contribuenti e l’amministrazione fiscale, con l’obiettivo di ridurre la necessità di recarsi fisicamente agli sportelli promuovendo una maggiore autonomia nell’accesso alle informazioni e nella gestione delle proprie posizioni debitorie.

Cosa contiene la guida

Risultato della collaborazione tra l’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’Agenzia delle Entrate, la guida si chiama “I servizi di AdeR a portata di click“, fa parte della collana “L’Agenzia informa” ed è strutturata per permettere di trovare rapidamente il servizio desiderato, grazie anche a link diretti che portano alle pagine di interesse. Il pratico vademecum ha l’obiettivo di facilitare l’uso dei servizi accessibili dal sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione e dall’app Equiclick, senza necessità di recarsi allo sportello. Il documento riunisce in un unico punto tutte le funzionalità disponibili per cittadini e imprese, sia con che senza registrazione, oltre a quelle specifiche per gli intermediari fiscali nella sezione Equipro.

La prima parte è dedicata ai canali di contatto, che includono l’area pubblica e riservata del sito internet, il contact center, l’App Equiclick, la posta elettronica certificata, e gli sportelli territoriali o online. La seconda parte, invece, descrive passo dopo passo le modalità operative per utilizzare i servizi disponibili. “La guida include le indicazioni sui servizi che possono essere richiesti anche attraverso la posta elettronica certificata (Pec) come, ad esempio, la rateizzazione delle cartelle”, spiega il comunicato stampa dell’Agenzia.

I servizi disponibili nell’area pubblica, accessibili senza necessità di registrazione, permettono ad esempio di effettuare pagamenti, richiedere modulistica, scrivere al Servizio contribuenti, prenotare appuntamenti agli sportelli territoriali e ricevere supporto per la Definizione agevolata. Nell’area riservata, accessibile con identità digitale come Spid o Cie, è possibile visualizzare la propria situazione debitoria, richiedere la sospensione legale della riscossione o una rateizzazione fino a 120mila euro, ottenendo immediatamente il piano di pagamento.

Come risolvere la propria situazione debitoria

Ad esempio, per quanto riguarda il risanamento dei debiti, i contribuenti registrati all’area riservata del sito possono visualizzare la propria situazione debitoria accedendo al servizio “Situazione debitoria – consulta e paga”.

Questo servizio mostra l’elenco delle cartelle/avvisi, specificando lo stato (se già saldati, sospesi” o da saldare), e indica l’eventuale presenza di piani di rateizzazione, definizioni agevolate o procedure di riscossione in corso. Si può vedere anche tramite smartphone o tablet utilizzando l’app Equiclick, attraverso il servizio “La mia situazione debitoria”. Nell’area pubblica del portale, invece, chiunque può utilizzare il servizio “Invia una e-mail al servizio contribuenti”, compilando un modulo specifico e allegando una copia del proprio documento d’identità e qualsiasi ulteriore documentazione necessaria per soddisfare la richiesta.

Rateizzazione delle cartelle, come fare

I contribuenti autenticati, tramite l’area riservata del sito o l’app Equiclick, possono utilizzare il servizio “Rateizza il debito – Rateizza adesso” per rateizzare somme fino a 120mila euro per un massimo di 72 rate. Questo servizio elenca i documenti rateizzabili, permettendo di selezionare quelli da pagare a rate e, se sussistono le condizioni di legge, fornisce immediatamente il piano di dilazione e i moduli per il pagamento delle rate. Per chi non è autenticato, è possibile inviare il modello R1, disponibile nella sezione “Modulistica-Rateizzazione del sito”, tramite Pec, corredato della documentazione necessaria per l’identificazione.

Per somme superiori a 120mila euro è necessario compilare il modello R2 (per persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R3 (per persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria), allegando documentazione che attesti una temporanea difficoltà economica. Il modello e la documentazione possono essere inviati via Pec.

Per rateizzare somme di qualsiasi importo fino a un massimo di 120 rate, è obbligatorio compilare il modello R4 (per persone fisiche o ditte individuali in contabilità semplificata) o il modello R5 (per persone giuridiche o ditte individuali in contabilità ordinaria), allegando documentazione che dimostri una comprovata e grave situazione economica. Anche in questo caso, il modello e la documentazione possono essere inviati via Pec.

Per chiedere i moduli di pagamento, i cittadini possono utilizzare il servizio “Rateizza il debito – Piani di rateizzazione” nell’area riservata del sito per visualizzare e scaricare autonomamente i piani di rateizzazione in corso, insieme ai moduli per il pagamento delle rate già scadute e quelle di prossima scadenza. Per chi non ha accesso all’area riservata, è possibile utilizzare il servizio “Rateizzazione – richiedi i moduli di pagamento” nell’area pubblica del portale per presentare una richiesta e ricevere i moduli di pagamento direttamente via e-mail.