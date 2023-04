Il mercato dell’auto riprende fiato, nonostante i tempi di consegna

Il mercato delle auto tenta di uscire dal tunnel. Nel corso del mese di marzo 2023 sono stati immatricolati 168.294 veicoli, segnando una crescita del 40,8%: un vero e proprio balzo, che era atteso da diversi anni, che è imputabile principalmente ad un miglioramento delle supply chain globali. Nel marzo 2022 era stata registrata una perdita del 30%: le immatricolazioni erano state solo 119.548, ma erano state inficiate dall’attesa degli incentivi.

A marzo 2023, il mercato dell’auto ha registrato un buon andamento: nel primo trimestre c’è stata una crescita del 26,2%, con 427.019 immatricolazioni, rispetto alle 338.316 dello stesso periodo del 2022.

Il mercato auto riprende quota

La ratifica da parte del Consiglio Europeo del divieto di vendita di auto nuove con motori endotermici dal 2035, tranne quelle alimentate a carburanti sintetici (e-fuels) è stato un passo molto importate: ha chiuso il clima di confusione, che ha accompagnato il dibattito su questo tema.

Sulla transizione energetica del settore – spiega Michele Crisci, Presidente dell’Unrae – pensiamo che ci sia bisogno di chiarezza e che ritardi, indecisioni e messaggi allarmistici non aiutino gli investimenti delle imprese e i consumatori a fare le loro scelte nel percorso avviato. La riduzione delle emissioni è una precisa indicazione europea e la transizione energetica è un dovere sociale, oltre che una imperdibile opportunità economica verso un grande progresso tecnologico sostenibile.

Il mercato dell’auto, almeno relativamente al mese di marzo, è contraddistinto da un andamento in crescita per tutti i canali di vendita. I privati, seppur in crescita a doppia cifra, in marzo perdono oltre 10 punti di quota, al 50,7% del totale, con un primo trimestre su una share del 55,0%. Le auto immatricolazioni nello stesso mese scendono all’8,2% di quota, in linea con il trimestre. Il noleggio a lungo termine sale nel mese di 7,2 punti al 27,4% del totale mercato, grazie all’ottima performance di Top e Captive; nel trimestre arriva a rappresentare il 25,7% del mercato. Prosegue il recupero del noleggio a breve termine, che registra un ottimo 7,5% di penetrazione (circa il doppio di marzo 2022) e nel cumulato si porta al 4,7%. In crescita anche le società, al 6,2% di quota nel mese, in linea con il 6,3% del primo trimestre.

Tempi di consegna

A condizionare l’andamento del mercato delle auto sono principalmente i tempi di consegna, uno dei nodi più difficili da risolvere per i costruttori. Oggi come oggi, le auto non sono più dei semplici mezzi di trasporto, ma vengono costruite intorno ad un microchip. Che sono, a tutti gli effetti, gli oggetti più richiesti ed introvabili degli ultimi anni. A ritardare la consegna delle vetture non sono solo questi piccoli componenti, ma anche altri fattori, che stanno allungando i tempi di consegna.

A ritardare i tempi di consegna è anche la guerra tra Russia ed Ucraina: molti costruttori di auto hanno dislocato la produzione in uno dei due paesi belligeranti. Gruppi come Renault, Stellantis, Mercedes, Bmw, Toyota, Kia e Hyundai, solo per citare le principali case automobilistiche, hanno aperto degli stabilimenti in Russia. Che in questo periodo hanno fortemente limitato, se non definitivamente chiusa, la produzione.