Assegno di Inclusione, o ti adegui a questo ‘obbligo continuo’ o lo perdi

C’è un dettaglio che molti sottovalutano quando si parla di sostegni economici: non basta ottenere il beneficio.

È proprio su questo punto che si gioca la partita dell’Assegno di Inclusione, oggi al centro di nuovi controlli e di un caso concreto che sta facendo discutere.

A Benevento, nelle ultime settimane, la Guardia di Finanza ha intensificato le verifiche sui percettori di prestazioni sociali. Il risultato è tutt’altro che marginale: dieci persone sono state segnalate all’autorità giudiziaria per aver incassato indebitamente oltre 170 mila euro tra Reddito di cittadinanza e Assegno di Inclusione.

Le irregolarità emerse raccontano due scenari distinti ma ugualmente problematici. Da una parte ci sono dichiarazioni false o documenti non corretti. Dall’altra, molto più diffuse, le omissioni: redditi mai comunicati, lavori iniziati e non dichiarati, variazioni familiari rimaste sulla carta. È proprio questa seconda categoria, più “silenziosa”, a generare spesso gli errori più insidiosi.

Un obbligo che non finisce con la domanda

L’Assegno di Inclusione non è un beneficio statico. Non si ottiene una volta per tutte. Come chiarito dall’INPS, il diritto esiste solo finché vengono rispettati i requisiti economici e familiari previsti.

Per accedere al beneficio è necessario avere un ISEE entro i 10.140 euro e un reddito familiare inferiore a 6.500 euro annui, soglia che varia in base alla composizione del nucleo. Superare questi limiti, anche di poco, può far decadere il diritto.

Ed è qui che entra in gioco il monitoraggio continuo: l’INPS deve essere messo nelle condizioni di sapere, in tempo reale, se quella famiglia ha ancora diritto all’assegno oppure no.

Non si tratta solo di un principio generale. Le tempistiche sono precise e vincolanti. Quando cambia il reddito — per esempio con un nuovo lavoro, anche temporaneo — la comunicazione deve arrivare entro 15 giorni. Se invece varia la composizione del nucleo familiare, bisogna aggiornare la DSU entro un mese.

Sono scadenze che, nella pratica, possono sembrare secondarie. Ma non lo sono affatto. Saltarle significa esporsi a conseguenze immediate.

Il meccanismo dell’Assegno di Inclusione è semplice solo in apparenza. L’importo viene calcolato come integrazione tra il reddito familiare e una soglia stabilita dalla legge. Tradotto: se il reddito aumenta e non viene comunicato, l’assegno continua ad essere erogato come se nulla fosse cambiato ma quell’importo, in realtà, diventa indebita percezione.

Prima arriva la sospensione del beneficio poi, se la posizione non viene regolarizzata, la decadenza definitiva. E non finisce qui: le somme percepite devono essere restituite.

Il rischio penale: quando la situazione si complica

La normativa distingue tra due comportamenti: chi presenta dichiarazioni false e chi, invece, omette informazioni dovute. Nel primo caso si rischiano pene più severe, con reclusione da 2 a 6 anni. Nel secondo, da 1 a 3 anni.

Una differenza importante, ma che non cambia la sostanza: anche il silenzio, quando c’è l’obbligo di comunicare, può avere conseguenze pesanti.

Il caso di Benevento lo dimostra chiaramente. Tra le contestazioni non ci sono solo falsificazioni, ma anche semplici omissioni. Dettagli apparentemente minori, che però incidono direttamente sul diritto al beneficio.

In un sistema sempre più controllato e digitalizzato, la regola è una sola: comunicare tutto, sempre.

Ogni reddito, ogni variazione, ogni cambiamento nella famiglia. Anche quando si tratta di importi modesti o situazioni temporanee.

Perché il rischio non è solo perdere l’assegno. Si può arrivare alla restituzione delle somme e, nei casi più gravi, a conseguenze penali.