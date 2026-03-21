Quanti soldi riescono davvero a mettere da parte gli italiani nel 2026

Quanto riescono davvero a risparmiare gli italiani oggi è una domanda che negli ultimi anni è diventata sempre più concreta. Non riguarda solo chi ha grandi patrimoni ma anche chi prova, mese dopo mese, a mettere da parte qualcosa tra bollette, spesa e costi sempre più variabili.

Negli ultimi tre anni il quadro è cambiato in modo evidente. L’inflazione ha ridotto il potere d’acquisto, i tassi di interesse hanno modificato il rendimento del risparmio e le abitudini delle famiglie si sono adattate a un contesto economico più incerto. I dati ufficiali aiutano a capire meglio cosa sta succedendo davvero.

Secondo l’Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT), il tasso di risparmio delle famiglie italiane nel 2023 si è attestato intorno all’8,2% del reddito disponibile, in calo rispetto ai livelli più alti registrati durante la pandemia. Nel 2024 e nel 2025 si è osservata una leggera ripresa, ma senza tornare ai picchi precedenti.

Quanto risparmiano oggi le famiglie italiane

Il tasso di risparmio è una delle misure più utilizzate per capire quanto le famiglie riescono a mettere da parte rispetto a ciò che guadagnano. I dati raccolti da Eurostat, l’ufficio statistico dell’Unione Europea, mostrano un andamento piuttosto chiaro negli ultimi anni.

Anno Tasso di risparmio famiglie Contesto economico 2023 8,2% Inflazione elevata e calo del potere d’acquisto 2024 9,1% Leggera stabilizzazione dei prezzi 2025 9,8% Recupero parziale del risparmio 2026 (stime) 10% – 10,5% Maggiore attenzione alla sicurezza economica

Il dato mostra una tendenza interessante. Dopo il calo registrato nel periodo più acuto dell’inflazione, le famiglie stanno cercando lentamente di tornare a risparmiare di più. Non si tratta di un ritorno ai livelli del passato, ma di un segnale di adattamento al nuovo contesto economico.

Quanto si riesce a mettere da parte ogni mese

Se si traduce il tasso di risparmio in cifre concrete, il quadro diventa ancora più chiaro. Considerando uno stipendio medio netto familiare tra i 2.500 e i 3.000 euro al mese, un tasso di risparmio intorno al 10% significa riuscire a mettere da parte circa 250-300 euro mensili.

Naturalmente si tratta di una media. In molti casi il margine reale è molto più basso, soprattutto per le famiglie con un solo reddito o con spese fisse elevate. Secondo la Banca d’Italia, una parte significativa delle famiglie italiane fatica a sostenere spese impreviste anche di poche centinaia di euro, segno che il risparmio disponibile resta limitato.

Perché gli italiani stanno tornando a risparmiare

Il ritorno a un leggero aumento del risparmio non è legato solo a una maggiore disponibilità economica. In molti casi è una risposta a un contesto percepito come incerto. Le tensioni geopolitiche, il costo dell’energia e l’andamento dei tassi di interesse hanno reso più evidente il bisogno di una riserva economica.

L’Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), l’organizzazione internazionale che analizza le economie dei paesi sviluppati, sottolinea che nei periodi di maggiore incertezza le famiglie tendono ad aumentare il risparmio precauzionale. Non sempre perché guadagnano di più, ma perché cercano maggiore sicurezza.

Questo comportamento è visibile anche in Italia, dove una parte del risparmio è tornata verso strumenti considerati più stabili, mentre una quota resta sui conti correnti nonostante rendimenti spesso limitati.

Quanto si dovrebbe risparmiare davvero

Non esiste una cifra valida per tutti, ma molti analisti indicano come riferimento una quota tra il 10% e il 20% del reddito. Si tratta di una soglia che permetterebbe, nel tempo, di costruire una base economica più solida, anche in presenza di imprevisti.

Nel contesto attuale però questo obiettivo non è sempre facilmente raggiungibile in quanto , tra aumento dei prezzi e dinamiche del lavoro, per molte famiglie italiane anche mantenere un livello di risparmio vicino al 10% rappresenta già un risultato significativo.

Cosa cambia nel 2026

Nel 2026 il risparmio sembra tornare al centro delle scelte economiche delle famiglie, non tanto per una maggiore ricchezza disponibile, quanto per una maggiore consapevolezza della necessità di costruire una sicurezza finanziaria nel tempo. e il punto non è solo quanto si riesce a mettere da parte, ma quanto quel risparmio riesce a mantenere il proprio valore e a proteggere il potere d’acquisto.