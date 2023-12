Quali sono i trend che hanno caratterizzato il mercato immobiliare nel 2023? E soprattutto quali sono le principali abitudini degli italiani nel momento in cui cercano casa? A fornire un quadro completo di quale sia il comportamento dei potenziali acquirenti italiani e quali possano essere le loro ambizioni immobiliari ci ha pensato il sito Immobiliare.it, che ha analizzato il comportamento degli utenti che accedono al sito e all’app.

Ma entriamo nel dettaglio e scopriamo cosa è emerso da questa ricerca.

Mercato immobiliare: dove voglio vivere gli italiani

Quali sono le mete preferite degli italiani che cercano casa? Dove preferiscono acquistare il proprio immobile? Quanti hanno effettuato una ricerca nell’arco dell’ultimo anno hanno espresso una netta preferenza per Roma, al centro del 9,4% delle ricerche totali. A seguire arriva Milano, che riesce a raccogliere il 5% delle ricerche. Il podio viene chiuso da Torino, con il 3,3%. Sostanzialmente a pari merito, al quarto e al quinto posto con il 2% circa delle ricerche complessive, troviamo Genova e Napoli. Viene confermata la stessa ed identica cinquina che avevamo visto nel 2022.

Rimangono invariate le prime tre posizioni anche per chi, data la congiuntura difficile determinata dai tassi alti dei mutui e l’inflazione galoppante, cerca delle soluzioni in affitto. In questo caso Roma riesce a raccogliere il 14% delle preferenze. Subito fuori dal podio troviamo, al quarto posto, Napoli con il 3% delle ricerche totali e – al quinto posto – Bologna con il 2,7%, che, tra l’altro, ogni anno risulta essere approdo di molti studenti fuorisede.

Quali sono i quartieri più ricercati

Il quartiere che risulta essere più al centro dell’attenzione è Talenti-Monte Sacro-Nuovo Salario, con il suo 8,1% delle ricerche complessive. In questo caso si muovono soprattutto quanti sono alla ricerca di un immobile sul quale investire. Troviamo, inoltre, a sopresa Vomero-Arenella, la zona “in” di Napoli, che con il suo 5,9% sorpassa il quartiere milanese Città Studi-Susa, che si ferma al 5,8% delle preferenze degli italiani. Il quartiere napoletano, quindi, conquista il secondo posto e scalza al terzo quello milanese. Sempre napoletano il quartiere che troviamo al quarto posto: il Centro con il 5,7% delle preferenze. Torino si posizione al quinto posto con il quartiere Pozzo Strada-Parella, che totalizza il 5,6% delle ricerche.

Passando, invece, al comparto degli affitti, il Centro di Torino ed il Centro di Bologna risultano essere i due quartieri più attenzionati dagli utenti, che sono alla ricerca di una soluzione di medio-lungo periodo: entrambi conquistano il 3,5% delle preferenze. Il podio viene chiuso da Città Studi-Susa (3,3%), dove si trova il Politecnico milanese ed è una delle zone di MIlano preferite dagli studenti e dai giovani lavoratori che sono alla ricerca di una casa in affitto.

Due quartieri romani centrali sono al quarto e al quinto posto:

Salario-Trieste : 2,8%;

: 2,8%; Centro Storico: 2,7%.

Mercato immobiliare condizionato dalla metro

La metropolitana condiziona il mercato immobiliare. Senza dubbio la fermata di San Giovanni a Roma è risultata essere una delle più attenzionata da quanti cercassero una casa vicina ai mezzi pubblici: il 3,2% delle preferenze. Al secondo posto c’è la milanese Loreto, uno degli snodi più importanti del capoluogo lombardo, al 2%. Al terzo posto troviamo una nuova fermata della Capitale: Re di Roma con il suo 1,9%. Sempre la Capitale occupa il quarto ed il quinto posto:

Piramide : 1,6%;

: 1,6%; Termini: 1,5%.

Per chi cerca delle soluzioni in affitto, le tre fermate più gettonate sono tutte a Roma:

San Giovanni : 3,9%;

: 3,9%; Termini : 2,5%;

: 2,5%; Piramide: 2,2%.

Al quarto posto, invece, scende Loreto, che colleziona il 2,1% delle ricerche. La top five viene chiusa da Basilica San Paolo (2%), sempre a Roma.

La fotografia di chi cerca casa

Ammonta a 250.000 euro il budget massimo del 63% delle persone che hanno cercato casa. Soffermandosi, invece, sulle dimensioni desiderate, quasi il 30% delle ricerche si è concentrato sulle delle soluzioni che oscillassero tra i 100 ed i 125 metri quadrati. Il 68% delle ricerche, invece, si è soffermato su un appartamento: il trilocale ha racimolato il 31,4% delle preferenze. Tra gli extra, senza dubbio, il terrazzo continua ad essere particolarmente apprezzato da chi compra, conquistando il 40% delle ricerche. Seguono:

ascensore : 26%;

: 26%; balcone: 23%.

Per quanto riguarda il canone di locazione, il 60,2% delle persone è disposto a spendere fino a 1.000 euro al mese. Le metrature più ricercate, anche in questo caso, sono comprese tra i 100 ed i 125 metri quadrati (26,2%) e la quasi totalità delle preferenze abitative degli utenti (92%) va all’appartamento, con il 38,8% che opta per un bilocale.