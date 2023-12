Efficienza energetica, le stime di Enea: risparmiati 3 mld nel 2022

05/12/2023 10:51 Le aste private non sono un gioco da ragazzi, soprattutto per chi è completamente a digiuno sull’argomento. Per questo conviene fare attenzione a tutti gli aspetti che potrebbero risultare ostici per chi è principiante, soprattutto se si vuole massimizzare fin da subito il ricavato dalla vendita o dall’acquisto.Per aiutare appunto i principianti a evitare quanti