Isola a Milano tra i quartieri più cool al mondo, quanto costa viverci

Negli anni si sta imponendo come l’anima alternativa della città di Milano. Si tratta del quartiere Isola che oggi rivendica con orgoglio il titolo di quartiere più trendy non solo di Milano, ma anche a livello internazionale. A decretarlo la classifica dei quartieri più cool del mondo della rivista Time Out che colloca proprio la zona “Isola” di Milano all’8° posto fra i primi dieci di tutto il mondo.

Ma quanto costa abitare in questo quartiere? A questa domanda ha risposto Abitare Co., società di intermediazione e servizi immobiliari specializzata sulle nuove residenze: secondo un’analisi di mercato il costo medio al metro quadrato delle case nel quartiere milanese è di 6.300 euro.

Quanto costa vivere a Isola e negli altri quartieri di Milano

Il quartiere storico dell’Isola a Milano ha vissuto una significativa trasformazione negli ultimi quindici anni, principalmente grazie alla rigenerazione dell’adiacente area di Porta Nuova, dove svetta il Bosco Verticale. L’impulso della riqualificazione ha innalzato i prezzi delle abitazioni, e grazie al processo di rigenerazione protrattosi per oltre sette anni dopo l’Expo, il quartiere si presenta oggi come un luogo caratterizzato da vivaci espressioni di arte di strada. Questa trasformazione ha contribuito a creare un equilibrio armonioso tra elementi architettonici moderni e storici, spaziando dagli eleganti edifici degli anni ’20 alle case di ringhiera ristrutturate.

Se 6.300 euro è una cifra molto alta al metro quadro, non è comunque la più alta a Milano, città famosa per essere in Italia una delle più costose al metro quadro. Secondo Immobiliare.it, il quartiere Isola non è tra i più cari del capoluogo lomabrdo. Al primo posto c’è la zona del Centro, con 10.466 euro al metro quadrato, seguita da Garibaldi – Moscova con 9.784 e Arco della Pace a 9.192. Completano la top 5 Quadronno con 8.684 e Porta Venezia con 7.735 euro. Inferiori ai 6.300 di Isola ci sono Città Studi e Napoli-Soderini entrambe a 5.700 euro al metro quadro, Istria e Porta Vittoria a 5.200, Porta Vittoria a 4.900 e zona Pasteur a 4.700 euro.

I criteri di valutazione di Time Out

La rivista inglese Time Out annovera ogni anno le zone più cool in tutto il mondo, e ciò solleva la domanda: quali sono i criteri considerati in questa valutazione? Gli esperti prendono in considerazione le zone amate dalla comunità locale, dove si verificano le maggiori concentrazioni di persone interessate nel settore gastronomico, culturale e dell’intrattenimento.

Per determinare i luoghi da consigliare in tutto il mondo, vengono valutati diversi fattori, tra cui iniziative comunitarie e sociali, l’accesso a spazi aperti e verdi, e la vibrante vita di strada. La guida sottolinea che nel 2023 i quartieri sono più globali che mai, grazie all’aumento del nomadismo digitale post-pandemia. Questo fenomeno ha portato all’apertura di nuovi spazi comunitari, centri culturali polifunzionali e caffè trasformati in spazi di coworking. In questo contesto di evoluzione, il quartiere Isola si è distinto come un luogo di riferimento, testimoniando la trasformazione dei quartieri in hub culturali e sociali globali.

Gli altri quartieri più trendy al mondo

Considerando tutti i quartieri presenti in classifica, dopo quelli più costosi come Sheung Wan a Hong Kong (€33.000 al mq) e Tomigaya a Tokyo (€11.500 al mq), seguono Havnen a Copenhagen (€9.600 al mq), West ad Amsterdam (€7.900 al mq), Smithfield a Dublino (€6.800 al mq), la già citata Isola a Milano (€6.300 al mq), Brunswick East a Melbourne (€5.900 al mq), Mid-City a New Orleans (€3.200 al mq), Carabanchel a Madrid (€2.600 al mq), e infine il più accessibile Laureles a Medellin, in Colombia, con un prezzo a metro quadro di €1.950.

Il quartiere colombiano Laureles è considerato il più “cool” del mondo, grazie alla sua vivace vita notturna, alla cultura emergente e all’atmosfera cosmopolita. Pur mantenendo il carattere di un tradizionale quartiere colombiano, riesce a combinare elementi moderni e autentici. A Dublino, nel quartiere Smithfield, si mescolano storia, modernità e arte, creando un ambiente unico e ricco di fascino. Questa area riflette la diversità e la vivacità della città. Il quartiere Carabanchel a Madrid offre un’immersione nella cultura madrilena, permettendo ai residenti e ai visitatori di sperimentare appieno lo stile di vita locale e le tradizioni della città.