Dove voglio vivere i Paperoni italiani: ai primi posti New York e Dubai

L’American Dream è ancora nelle menti degli italiani. Soprattutto quelli più facoltosi, alla ricerca di residenze di lusso da acquistare o affittare. Lo afferma un’indagine condotta da LuxuryEstate.com, portale immobiliare internazionale nel settore del lusso e partner di Immobiliare.it. Oltre agli Stati Uniti, c’è anche Dubai come meta da sogno.

Per la compravendita, negli Stati Uniti ed Emirati Arabi la preferenza va alle ville, mentre per gli affitti si cercano prevalentemente appartamenti. In Francia, Svizzera, Principato di Monaco e Regno Unito, l’appartamento è la scelta vincente sia per la locazione che per la compravendita. Nei Paesi dell’Europa meridionale, come Spagna e Grecia, le ville prevalgono sia per l’affitto che per la vendita.

Le città preferite

New York rimane la città preferita, con oltre l’8% delle ricerche totali dall’Italia, seguita da Dubai al 6%, che si posiziona al primo posto per l’affitto con il 12% delle ricerche rispetto all’11,8% allla città americana.

Per entrambe le categorie, sia affitto che vendita, al secondo e terzo posto ci sono due destinazioni europee, Francia e Spagna, anche se con un divario significativo rispetto alla prima posizione. Nella classifica per la vendita, la Spagna occupa il secondo posto con il 12% delle ricerche, seguita dalla Francia che chiude il podio con l’11%. Tuttavia, per quanto riguarda l’affitto, la situazione si ribalta, con il 12% delle ricerche che puntano verso l’Europa continentale, mentre l’11% preferisce ancora la Spagna.

I dati sulle ricerche dall’Italia mostrano un forte interesse verso varie città statunitensi da parte degli acquirenti italiani benestanti, con destinazioni come Los Angeles, Miami e Chicago che superano in termini di domanda rinomate capitali europee come Madrid, Berlino, Atene e Vienna. Anche Parigi e Londra, le due città più ambite in Europa, si trovano al terzo e quarto posto rispettivamente, dopo New York e Dubai, raccogliendo circa il 5% del totale delle ricerche sia per la vendita che per l’affitto.

In quale città andare in base al budget

LuxuryEstate ha cercato anche quali sono gli immobili di lusso più ricercati: l’appartamento è la scelta predominante, sia per l’affitto sia per la vendita, nei paesi europei come Francia, Svizzera, Principato di Monaco e Regno Unito. Una chiara preferenza per le ville di lusso c’è invece in Grecia (70% delle ricerche per l’acquisto, 60% per gli affitti) e in Spagna (51% e 47% rispettivamente), paesi tipicamente destinati alle vacanze.

Per quanto riguarda i paesi più ricercati, Stati Uniti ed Emirati Arabi, c’è una netta distinzione nelle preferenze tra affitto e acquisto. Mentre per gli affitti gli appartamenti dominano, gran parte degli acquirenti italiani benestanti (41% negli Emirati, 35% negli Usa) preferiscono le ville quando si tratta di acquistare.

Guardando poi al costo, immaginando un budget di 30 milioni di euro, la distribuzione delle ricerche tra i Paesi è la seguente:

Il 28% degli utenti cerca un immobile negli Emirati Arabi.

Il 22,4% nel Regno Unito.

Il 16% negli Stati Uniti.

Il 14,8% nel Principato di Monaco.

Se si abbassa la fascia di prezzo tra i 5 e i 10 milioni di euro, la maggior parte delle ricerche si concentra nel Principato di Monaco, in Svizzera e in Spagna. Per budget ancora più ridotti, massimo un milione di euro, le ricerche si concentrano in Grecia e Austria.

Case di lusso, le mete preferite dai super ricchi

Se gli Stati Uniti sono sempre stati una delle mete preferite per i superricchi, non si può dire lo stesso per gli Emirati Arabi: fino ad una decina di anni fa, Dubai non veniva considerata come meta da visitare e men che meno dove viverci, ma con i grandi cambiamenti che ha avuto la città negli ultimi anni è diventata ora un luogo dove le persone ricche passano gran parte dei mesi dell’anno.

Dubai, Miami e New York, oltre a Madrid e Parigi, sono infatti le città che occupano i primi cinque posti nella classifica delle preferenze dei super ricchi. Elaborata da Barnes, luxury real estate internazionale, con il Barnes City Index 2024 ha tenuto conto delle tendenze di mercato dei cosiddetti ‘Ultra-High-Net-Worth Individuals’, cioè individui con un patrimonio netto di almeno 30 milioni di dollari. Anche Roma si posiziona nella top ten, occupando il nono posto.

Secondo lo studio di Barnes, le residenze di lusso hanno resistito alle turbolenze geopolitiche ed economiche degli ultimi anni grazie alle loro caratteristiche distintive: esclusività, ubicazione e qualità. Tra le nuove tendenze che emergono tra i super ricchi, si distingue la categoria degli ‘itineranti’, individui che scelgono di lavorare e risiedere in diverse città per soddisfare le proprie aspirazioni di libertà geografica, flessibilità lavorativa e opportunità di investimento.

Resistono le mete storiche, come New York, Parigi e Londra, grazie a valori sicuri e nonostante l’alta tassazione degli immobili. Da segnalare però anche il successo di ‘città storiche che cambiano’, riuscendo a combinare la tradizionale attrattività estetica con la capacità di adattamento alle esigenze dei nuovi investitori: Madrid, Lisbona e Istanbul, che hanno ridotto le tasse per attirare questa speciale clientela.