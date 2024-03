A monitorare da vicino il mercato immobiliare di lusso italiano sono principalmente gli Stati Uniti d’America e la Germania, che insieme riescono a racimolare un terzo delle ricerche effettuate su internet. A metterlo in evidenza è uno studio elaborato da Idealista, che si è basata sulle ricerche effettuate nel corso del 2023 sul portale. Ad essere prese in esame sono state quelle che hanno avuto come oggetto gli immobili con un valore superiore a 1 milione di euro.

Ma entriamo un po’ nel dettaglio e vediamo come si muovono gli investitori e come le loro scelte impattano sul mercato immobiliare di lusso.

Mercato immobiliare di lusso: la domanda estera

A dominare il panorama dei principali acquirenti di immobili di lusso in Italia, secondo il portale Idealista, sono Stati Uniti d’America con un buon 15,9% delle ricerche effettuate nel corso del 2023 e la Germania, che segue a breve distanza con il 15,7%. Al terzo posto arriva – anche se è ben distanziata – la Svizzera, con il 6,7% delle ricerche. A seguire ci sono:

il Regno Unito , con il 6,4% delle ricerche;

, con il 6,4% delle ricerche; Francia e Polonia, che registrano entrambe il 5,4%.

Complessivamente questi cinque paesi costituiscono oltre la metà delle visite effettuate nel corso del 2023 che riguardano investimenti di capitale privato transfrontaliero. A chiudere la top ten:

Paesi Bassi : 4,5%;

: 4,5%; Spagna : 4,2%;

: 4,2%; Austria : 2,8%;

: 2,8%; Canada: 2,7%.

Sebbene sia considerato uno degli strumenti prediletti dagli investitori per proteggere i propri capitali dall’inflazione, per la diversificazione del portafoglio o come rifugio in tempi di incertezza, l’investimento straniero nel segmento immobiliare di lusso mostra una resilienza sorprendente – ha commentato Vincenzo De Tommaso, responsabile dell’ufficio studi di Idealista -. Nonostante le turbolenze geopolitiche del 2023, è rimasto sostanzialmente stabile.

Le destinazioni preferite

Il mercato immobiliare di lusso non brilla nello stesso modo in tutte le regioni italiane. Gli investitori stranieri hanno delle preferenze per determinate destinazioni, che si possono evincere dal volume di visite che, almeno in molti casi, arrivano a superare il totale delle visite che provengono dall’Italia. Tra le province maggiormente apprezzate:

Verbano-Cusio-Ossola : 59%;

: 59%; Siracusa : 57%;

: 57%; Venezia : 52%;

: 52%; Como: 50%.

Andando a scorrere la classifica delle province più interessanti per gli investitori stranieri, quando si parla di mercato immobiliare di lusso, troviamo – nella top ten – anche:

Salerno : 48%;

: 48%; Gorizia e Trapani : entrambe con il 43%;

e : entrambe con il 43%; Messina : 42%;

: 42%; Imperia: 41%.

A registrare il minor appeal da parte degli investitori stranieri troviamo le seguenti province:

Caserta : 6%;

: 6%; Pavia : 6%;

: 6%; Ferrara : 8%;

: 8%; Lodi : 8%;

: 8%; Piacenza: 9%.

Soffermandosi sempre esclusivamente sul mercato immobiliare di lusso, l’interesse straniero risulta essere addirittura preponderante rispetto alla domanda italiana nelle seguenti province:

Venezia , dove risulta essere pari al 56% delle visite sul totale;

, dove risulta essere pari al 56% delle visite sul totale; Verbania: 52%.

Le altre piazze che risultano essere particolarmente apprezzate dalla clientela internazionale sono:

Siracusa : 48%;

: 48%; Como : 47%;

: 47%; Lucca : 46%;

: 46%; Imperia : 42%;

: 42%; Trieste e Siena: entrambe con il 38%.

A chiudere la top ten ci sono:

Firenze : 35%;

: 35%; Lecce: 32%.

Soffermandosi, invece, sui principali mercati italiani, Roma risulta essere in testa, con una domanda estera che costituisce il 19% del totale. Seguono Milano, che si ferma al 13% e Napoli, che rappresenta il 12% della domanda cittadina.