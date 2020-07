Borse europee caute: apertura poco mossa dopo i guadagni di ieri

Valeria Panigada 3 luglio 2020 - 09:09

MILANO (Finanza.com)

Partenza appena sopra la parità per le Borse europee, all'indomani dei forti guadagni di ieri. Nei primi minuti di contrattazione l'indice Eurostoxx 50 è piatto con un +0,02%. A Francoforte il Dax sale dello 0,12%, a Parigi il Cac40 è fermo con un +0% e a Londra l'indice Ftse100 mostra un +0,09%. Gli investitori si muovono cauti, divisi tra le speranze di una ripresa veloce dell'economia mondiale, alimentate dai buoni dati sul lavoro Usa e dall'indice Pmi servizi della Cina (sui livelli massimi degli ultimi 10 anni), e tra i timori per una seconda ondata di coronavirus con nuove misure di confinamento, alla luce del continuo aumento dei contagi negli Stati Uniti. Si ricorda che oggi Wall Street rimarrà chiusa per la celebrazione della Festa dell'Indipendenza del 4 luglio, che cade nella giornata di domani. Piuttosto scarno quindi anche il calendario macro. Oggi è prevista la sola pubblicazione dell'indice Pmi relativo a giugno delle principali economie europee e dell'intera Eurozona.