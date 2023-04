Ancora aumenti in arrivo per le bollette di gas e luce: fino al 25% in più

Il trend in calo per i costi del gas e dell’energia all’ingrosso, certificato nei primi mesi del 2023, sembra destinato a interrompersi a partire dall’estate e questo significa che anche la tanto sbandierata riduzione delle bollette di luce e gas, in parte vanificata dalla reintroduzione degli oneri di sistema, tornerà a essere un ricordo del passato.

Ad anticipare la nuova possibile stangata è l’Autorità di regolazione per energia reti e ambiente tramite il suo presidente Stefano Besseghini. Nel corso dell’ultima audizione sul decreto Bollette davanti alle commissioni Finanze e Affari Sociali della Camera, Besseghini ha sottolineato come la volatilità crescente dei prezzi del gas e dell’elettricità all’ingrosso porterà a nuovi aumenti nel terzo e quarto trimestre del 2023.

Il gas costerà fino al 15% in più entro fine 2023

Il prezzo all’ingrosso del gas, diminuito nei primi mesi del 2023, è destinato a salire del 5% nel terzo trimestre dell’anno e del 15% nel trimestre successivo. L’aumento in bolletta per gli utenti, però, potrebbe essere superiore a queste percentuali a causa della già citata reintroduzione degli oneri di sistema, dal 1° aprile al 65% e dal prossimo luglio, proprio in concomitanza col primo aumento del prezzo del gas all’ingrosso, al 100%.

Di fronte a quella che si preannuncia come una nuova stangata per le famiglie italiane, Stefano Besseghini ha rivolto un appello al governo di Giorgia Meloni affinché implementi velocemente il muovo decreto Bollette e, in vista dell’autunno, estenda il periodo del Bonus Riscaldamenti anche ai primi mesi del 2024 e non soltanto, come previsto al momento, fino al dicembre 2023.

Fino al 25% in più per il prezzo dell’elettricità

Non andrà meglio per l’elettricità, coi costi all’ingrosso che secondo le stime dell’Arera potrebbero aumentare del 10% per il terzo trimestre dell’anno e del 25% per il quarto e ultimo trimestre del 2023. In questo caso, ha spiegato Besseghini, “le previsioni sono ancora meno affidabili più ci allunghiamo nel tempo”, ma non per questo non bisogna farsi trovare pronti per dare supporto alle famiglie italiane già profondamente provate dal caro-vita registrato negli ultimi mesi.

Assoutenti ha già stimato che in caso di conferma delle previsioni dell’Arera l’aumento delle bollette della luce entro la fine dell’anno potrebbe essere di 160 euro all’anno a famiglia. Da qui l’appello al governo lanciato dal presidente Furio Truzzi:

Considerata la volatilità dei prezzi dell’energia, riteniamo che il Governo farebbe bene a valutare un nuovo intervento sugli oneri di sistema, reintrodotti ad aprile e che oggi pesano per il 12,7% sulle bollette della luce, appesantendo la spesa energetica degli italiani.

Come pagare le bollette a rate

Di fronte a questo probabile nuovo aumento delle bollette di luce e gas, per molte famiglie la possibilità di chiedere la rateizzazione dei pagamenti si farà sempre più concreta. Sia i clienti del servizio di maggior tutela sia quelli serviti nel mercato libero hanno la possibilità di chiedere di pagare a rate le bollette di importo superiore a 50 euro, a patto che sussistano alcune condizioni particolari.

Nel caso delle bollette del gas, per i clienti del servizio di tutela, la rateizzazione è possibile quando:

la bolletta contenente un ricalcolo per consumi effettivi, ed è superiore al doppio dell’importo più alto fatturato nelle bollette su consumi stimati che l’hanno preceduta;

è stato accertato un malfunzionamento del contatore e la bolletta include il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;

il fornitore non ha rispettato, anche episodicamente, la periodicità prevista per l’emissione delle bollette;

l’utenza è dotata di contatore accessibile e la bolletta contiene un ricalcolo per consumi effettivi, a causa di una o più mancate letture;

il cliente è titolare di bonus gas ed è costituito in mora per il mancato pagamento di una o più bollette.

Questo vale anche per i clienti serviti nel mercato libero che sono titolari del bonus gas, mentre tutti gli altri clienti del mercato libero devono verificare nel contratto se tale possibilità è prevista.

La situazione è molto simile per le bollette della luce. I clienti del servizio di maggior tutela possono richiedere la rateizzazione delle bollette di importo superiore a 50 euro quando:

la bolletta contiene un ricalcolo per consumi effettivi e supera del 150% l’addebito medio delle bollette su consumi stimati che l’hanno preceduta;

è stato accertato il malfunzionamento del contatore e la bolletta include il pagamento di consumi non registrati dal contatore stesso;

il fornitore non ha rispettato la periodicità prevista per l’emissione delle bollette;

il cliente è titolare di bonus elettrico ed è costituito in mora per il mancato pagamento di una o più bollette.

Come per le bollette delle gas, anche per quelle della luce valgono queste stesse condizioni per i clienti serviti nel libero mercato e titolari del bonus elettrico, mentre tutti gli altri devono verificare cosa è previsto nel contratto.

