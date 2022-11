Warren Buffett fa shopping anche di titoli di società trading made in Japan. Ecco quali

Warren Buffett ha fatto shopping di alcuni titoli di società di trading made in Japan. E’ quanto emerso dalla documetazione depositata dalla holding dell’oracolo di Omaha, Berkshire Hathaway, che ha diffuso di recente i titoli su cui è si posizionata – e quelli che ha mollato- nel corso del terzo trimestre del 2022.

Oggi si apprende che Buffett ha incrementato le proprie quote di oltre l’1% nelle società di trading giapponesi Mitsubishi, Mitsui & Co, Itochu, Marubeni e Sumitomo, portando le partecipazioni totali detenute a oltre il 6% in ciascun gruppo.

Le azioni interessate dalla mossa di Buffett sono salite alla borsa di Tokyo, che ha chiuso la sessione odierna in rialzo dello 0,16%, a fronte del trend negativo delle borse asiatiche.