Tassi Cina: People’s Bank of China lascia tassi LPR a 1 e 5 anni invariati per la terza volta consecutiva

La People’s Bank of China – banca centrale della Cina – ha confermato i tassi di finanziamento loan prime rate (LPR) a un anno e a 5 anni rispettivamente al 3,65% e al 4,30%, in linea con le attese degli analisti. I tassi sono stati lasciati fermi dalla People’s Bank of China per il terzo mese consecutivo

I tassi LPR vengono stabiliti mensilmente da 18 banche cinesi.