Wall Street: futures sull’attenti in attesa report occupazionale Usa. L’outlook

A Wall Street i futures sui principali indici azionari Usa sono poco mossi, in attesa del grande market mover di oggi: il report occupazionale degli Stati Uniti relativo al mese di giugno, che sarà reso noto alle 14.30 ora italiana, dando indicazioni su quella che potrebbe essere la prossima mossa sui tassi della Fed di Jerome Powell.

Il consensus degli analisti intervistati da Dow Jones prevede una crescita di nuovi posti di lavoro pari a 200.000 unità e un tasso di disoccupazione invariato al 4%.

Si stima inoltre un aumento dei salari orari in crescita dello 0,3% rispetto a maggio e al ritmo annualizzato pari a +3,9%.

Ieri Wall Street è rimasta chiusa, in occasione delle celebrazioni negli Stati Uniti della festa del 4 luglio, Independence Day, dopo che nel giorno precedente le contrattazioni erano terminate in anticipo, alle 13 ora di New York. La seduta ha visto lo S&P 500 e il Nasdaq chiudere a nuovi valori record.

In particolare lo S&P 500 ha chiuso la seduta in progresso dello 0,51%, a 5.537,02, mentre il Nasdaq Composite è balzato dello 0,88%, a 18.188,30.

Il Dow Jones Industrial Average ha perso invece 23,85 punti, -0,06%, a 39.308.

Alle 7 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones sono in rialzo dello 0,11%, mentre i contratti sullo S&P 500 e sul Nasdaq avanzano rispettivamente dello 0,05% e dello 0,04%.