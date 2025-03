Germania, l’indice IFO sale a 86,7 punti a marzo 2025

25/03/2025 10:13

I mercati azionari asiatici mostrano segni di ripresa grazie alla prospettiva di una politica commerciale americana più moderata. Hyundai si distingue con significativi investimenti negli Stati Uniti, influenzando positivamente la Borsa di Tokyo. Gli investitori ritrovano fiducia in asset più rischiosi, mentre si spera in un ridimensionamento dei dazi previsti per aprile.