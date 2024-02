Wall Street: futures in lieve ribasso. Nasdaq, S&P e DJ reduci da quarta settimana consecutiva di buy

Futures in ribasso a Wall Street, dopo la chiusura positiva dei principali indici azionari Usa di venerdì scorso. Alle 13.15 circa ora italiana, i futures sul Dow Jones e sul Nasdaq sono in calo dello 0,13%, mentre i futures sullo S&P 500 sono in flessione dello 0,22%.

Wall Street riparte da una settimana di buy.

La scorsa settimana il Dow Jones ha guadagnato l’1,43%, salendo per la quarta settimana consecutiva.

Sono saliti per la quarta settimana consecutiva anche lo S&P 500, avanzato su base settimanale dell’1,38%, e il Nasdaq Composite, che ha messo a segno un rialzo dell’1,12%.

Venerdì scorso lo S&P 500 è salito dell’1,1% a 4.958,61, al nuovo record di chiusura.

Il Dow Jones Industrial Average ha messo a segno un rialzo dello 0,4%, chiudendo anch’esso al massimo di chiusura storico, a 38.654,42 punti, mentre il Nasdaq Composite è avanzato dell’1,7%.

Attenzione massima sempre alla Fed dopo che, nel corso di un’intervista rilasciata alla trasmissione ’60 Minutes’ della rete televisiva americana CBS, il presidente Jerome Powell ha ribadito la necessità di non avere fretta a tagliare i tassi sui fed funds Usa prima di avere maggiori conferme sul rallentamento sostenibile dell’inflazione.

“Vogliamo semplicemente essere più sicuri prima di prendere quella decisione molto importante di iniziare a tagliare i tassi di interesse”, ha detto Powell.