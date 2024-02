McDonald’s: ricavi mancano le stime e il conflitto in Medio Oriente pesa sulle vendite trimestrali

McDonald’s ha riportato risultati trimestrali contrastanti, in quanto le turbolenze in Medio Oriente hanno influito sulle vendite in quei mercati.

Nel dettaglio il colosso dei fast food ha registrato utili per azione a 2,95 dollari rettificati contro i 2,82 dollari attesi, ricavi a 6,41 miliardi di dollari contro i 6,45 miliardi di dollari attesi. Inoltre ha registrato un utile netto nel quarto trimestre di 2,04 miliardi di dollari, pari a 2,80 dollari per azione, in aumento rispetto agli 1,9 miliardi di dollari, pari a 2,59 dollari per azione, di un anno fa.