UnipolSai: tutto pronto per il delisting. I risultati ‘finali’ dell’Opa lanciata da Unipol

Tutto pronto per l’addio di UnipolSai a Piazza Affari, dopo l’esito positivo dell’Opa lanciata da Unipol.

Unipol ha annunciato ieri sera i risultati definitivi della Procedura di Sell-Out, comunicati da Equita SIM, che ha agito in qualità di intermediario incaricato del coordinamento della raccolta delle adesioni.

Dalla comunicazione di Equita, è emerso che, alla chiusura della Procedura di Sell-Out, sono state presentate Richieste di Vendita relative a57.113.309 Azioni Residue, pari al 39,703% delle Azioni Residue oggetto della Procedura di Sell-Out, e al 2,018% del capitale sociale di UnipolSai.

Prendendo in considerazione i risultati definitivi della procedura di Sell Out, Unipol detiene una quota complessiva di 2.742.980.110 azioni UnipolSai, pari al 96,935% del capitale sociale. E la partecipazione acquisita in UnipolSai, essendo superiore al 95%, fa sì che Unipol eserciti il Diritto di Acquisto a rispetti l’Obbligo di Acquisto sulle rimanenti azioni ancora in circolazione.

Alla data di pagamento del Sell-Out (i.e. il 28 giugno 2024), considerate le azioni residue per cui sono state presentate le richieste di vendita durante la Procedura di Sell-Out, le Azioni Proprie e le azioni già di titolarità, direttamente e indirettamente, in mano a Unipol, “quest’ultimo verrà a detenere complessive 2.742.980.110 Azioni, pari al 96,935% del capitale sociale di UnipolSai”.

Il gruppo capitanato dal presidente Carlo Cimbri darà a questo punto corso, in data 3 luglio alla procedura congiunta, come riportato nel Documento d’Offerta, avente per oggetto 86.737.262 Azioni ancora in circolazione, rappresentanti il 3,065% del capitale sociale di UnipolSai (le “Ulteriori Azioni Residue”), corrispondenti alla totalità delle azioni emesse meno le azioni direttamente e indirettamente possedute da Unipol e le azioni Proprie.

Il corrispettivo dovuto per le Ulteriori Azioni Residue corrisponderà al Corrispettivo del Sell-Out, e sarà quindi pari a Euro 2,535 per Azione.

A quel punto, si legge nel comunicato di Unipol, Borsa Italiana disporrà la revoca delle negoziazioni su Euronext Milan delle Azioni UnipolSai (codice ISIN: IT0004827447) a decorrere dal 3 luglio 2024, previa sospensione per le sedute dell’1 e 2 luglio 2024