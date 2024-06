Intesa SanPaolo aggiorna il mercato su piano buyback. Le azioni proprie riacquistate dalla banca dall’avvio del programma

Intesa SanPaolo, la banca italiana guidata dal ceo Carlo Messina, ha aggiornato il mercato sui recenti riacquisti di azione proprie, effettuati nell’ambito del piano di buyback finalizzato all’annullamento, comunicato al mercato il 27 maggio 2024 e avviato il 3 giugno 2024.

In particolare, nel periodo compreso tra il 17 giugno e il 21 giugno 2024, la banca ha acquistato complessivamente 47.774.384 azioni, pari a circa lo 0,26% del capitale sociale, a un prezzo medio di acquisto per azione di 3,4238 euro, per un controvalore totale di 163.568.333,50 euro.

I recenti acquisti hanno portato le azioni complessivamente riacquistate da Intesa SanPaolo, dall’avvio del programma, a 167.396.536 unità, pari a circa lo 0,92% del capitale sociale.

Il prezzo medio di acquisto per azione è stato pari a 3,4761 euro, per un controvalore totale di 581.881.336,27 euro.