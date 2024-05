UnipolSai completa con successo collocamento bond Tier 2 per 750 milioni. La cedola

UnipolSai Assicurazioni ha annunciato di aver completato nella giornata di ieri il collocamento presso investitori istituzionali italiani ed esteri di un bond ‘Tier 2’ da emettersi in forma dematerializzata e da accentrarsi presso Euronext Securities (ex Monte Titoli), in euro e a tasso fisso per 750 milioni di euro.

La data di emissione e regolamento del Tier 2 è prevista per il 23 maggio 2024.

Il bond Tier 2 è emesso a 99,853% e corrisponde ad una cedola fissa in ragione d’anno del 4,9%.

UnipolSai ha reso noto che l’emissione ha suscitato un forte interesse da parte degli investitori, a conferma della solida reputazione di cui UnipolSai ed il Gruppo Unipol godono sui mercati internazionali.

Durante il collocamento sono stati raccolti ordini superiori a 1,65 miliardi di Euro, con una copertura del book di circa 2,2 volte. Il Tier 2 è stato collocato per circa lì80% presso investitori istituzionali esteri.

Il rating atteso del Tier 2 è Ba1 per Moody’s e BBB- per Fitch.

I titoli saranno quotati sul mercato regolamentato del Luxembourg Stock Exchange.

Joint Lead Manager dell’operazione sono BNP Paribas, Goldman Sachs International, IMI Intesa Sanpaolo, J.P. Morgan SE and Mediobanca – Banca di Credito Finanziario S.p.A..