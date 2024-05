Wall Street: futures poco mossi dopo record Dow Jones oltre quota 40.000. I titoli migliori da inizio 2024

I futures sui principali indici azionari Usa oscillano attorno alla parità, dopo la sessione negativa della vigilia, che ha visto il Dow Jones chiudere in calo di 38,62 punti o dello 0,1%, a quota 39.869,38 punti e lo S&P 500 scendere dello 0.21%, a quota 5.297,10.

Il Nasdaq Composite ha chiuso la sessione in ribasso dello 0,26%, a 16.698,32 punti.

Durante la giornata di contrattazioni di ieri, il Dow Jones ha superato nei massimi intraday la soglia di 40.000 punti per la prima volta nella sua storia, balzando fino a quota 40.051,05, forte di un mercato toro che è iniziato nell’ottobre del 2022.

In rialzo di quasi il 6% dall’inizio del 2024, il Dow Jones è stato sostenuto dal balzo YTD di alcune azioni, come Amazon, il cui titolo è scattato di oltre +20%; altri titoli migliori dell’indice sono stati American Express, in rally del 29% dall’inizio del 2024 e Goldman Sachs, + 20% nello stesso arco temporale.

Il forte rialzo di queste azioni si spiega con le scommesse degli investitori sulla capacità dell’economia Usa di sventare la recessione, grazie alla solidità delle spese per i consumi.

Da inizio 2024, il Nasdaq e lo S&P 500 sono balzati dell’11% circa.