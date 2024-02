UniCredit, Orcel: ‘intendiamo distribuire agli azionisti un totale di 8,6 miliardi per il 2023’

Così Andrea Orcel, ceo di UniCredit, a commento dei risultati di bilancio del quarto trimestre e dell’intero 2023 presentati dalla banca italiana:

“Intendiamo distribuire agli azionisti un totale di €8,6 miliardi per il 2023, o il 100% dell’Utile Netto, in attesa delle approvazioni, in rialzo di €3,35 miliardi rispetto allo scorso anno, aumentando al contempo il nostro CET1 ratio di circa 100 pb al 15,9%. Dal 2021, abbiamo restituito €17,6 miliardi ai nostri azionisti, grazie ad una generazione organica di capitale estremamente solida e con la sostenibilità dei nostri rendimenti assicurata dal nostro momentum strategico e dal significativo capitale in eccesso”.