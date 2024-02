UniCredit ha annunciato di aver chiuso il 2023 con un utile netto contabile di Gruppo pari a €9,5 miliardi nel FY23, e un utile netto di €8,6 miliardi, in rialzo di oltre il 50% FY/FY, con un RoTE del 16,6% o del 20,5% su un CET1 ratio al 13%, aggiustato per il capitale in eccesso.