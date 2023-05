Ue: ok alle prime regole complete sulle criptovalute al mondo

I paesi membri dell’Unione Europea hanno dato il via libera definitivo alla prima serie completa di norme al mondo per la regolamentazione degli cripto asset, facendo pressione su Paesi come la Gran Bretagna e gli Stati Uniti affinché recuperino terreno.

I ministri delle finanze dell’UE, riuniti a Bruxelles, hanno approvato le regole che sono state discusse con il Parlamento europeo, che ha dato la sua approvazione in aprile.