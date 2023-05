Neosperience: ok al bilancio 2022 e nominati tre nuovi membri del CdA

L’Assemblea ordinaria di Neosperience, azienda quotata su Euronext Growth Milan, si è tenuta oggi con la partecipazione del 43,91% del capitale sociale, rappresentato da 9 soci. Durante l’Assemblea, è stato approvato il bilancio civilistico relativo all’esercizio chiuso al 31 dicembre 2022, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione il 30 marzo 2023. Inoltre, sono stati presentati i principali dati del bilancio consolidato al 31 dicembre 2022. L’utile di esercizio, pari a 1.251.850 euro, è stato destinato alla riserva legale per 21.752 euro e alla riserva straordinaria per 1.230.098 euro.

L’Assemblea ha proceduto alla nomina di tre nuovi membri del Consiglio di Amministrazione (CdA) di Neosperience: Emanuele Cerquaglia, Graziano Greco e Gianbattista Schieppati. Essi rimarranno in carica fino all’approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2023, scadendo insieme agli attuali membri del CdA.