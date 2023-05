Home Depot: nel trimestre aspettative di fatturato in calo

Home Depot ha dichiarato che le vendite trimestrali sono state inferiori alle aspettative e ha abbassato le previsioni per l’anno in corso, poiché i consumatori ritardano i grandi progetti e acquistano meno articoli di grande valore, come set da giardino e griglie.

Il rivenditore di articoli per la casa ha dichiarato che il clima freddo e il calo dei prezzi del legname hanno danneggiato le vendite del primo trimestre fiscale.