Tesla Motors in rialzo a New York: +2,84% in apertura

Un apprezzabile rialzo caratterizza l’ultima performance di Tesla Motors nel settore automotive, con un guadagno del 2,84% rispetto ai valori precedenti. Analizzando il trend su base settimanale, Tesla Motors mostra un comportamento più marcato rispetto alla trendline del Nasdaq 100, segnale di una maggiore propensione all’acquisto da parte degli investitori verso l’azienda rispetto all’indice di riferimento.

Le analisi tecniche di medio periodo continuano a leggere la situazione in chiave rialzista, ma si osserva un indebolimento della spinta rialzista nel breve periodo, principalmente a causa delle difficoltà nell’avanzare oltre la soglia dei 187,9 USD. Il livello di supporto più immediato, situato in area 184, rimane un punto di riferimento cruciale per l’attuale fase di mercato. Le aspettative più coerenti inclinano verso un’estensione del movimento correttivo fino a quota 181,7, prevista in tempi ragionevolmente brevi.